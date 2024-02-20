首爾上千實習住院醫師請辭抗議醫學院擴招 癌症等手術被迫延後

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（中央社首爾20日綜合外電報導）韓國實習醫師昨天開始集體請辭，抗議政府醫療政策，據報造成部分醫院取消或延後癌症手術及分娩手術等治療。根據韓媒消息，首爾5大綜合醫院已有上千名實習醫師和住院醫師請辭。

美聯社報導，韓國政府計劃從明年開始將醫學院招生人數增加2000人，醫師團體和政府近來為此爭論不休。

鑒於韓國人口快速高齡化，衛生當局認為迫切需要更多醫師。他們表示，韓國醫師人數與總人口比例是已開發國家當中最低的一個。

但醫師團體認為，政府必須先利用現有資源提高醫療費用並解決其他問題。部分醫師表示，由於醫師之間競爭，提高招生人數可能會導致不必要的醫療，並可能造成公共健康保險計畫的負擔。

首爾5大醫院實習和住院醫師昨天開始遞交辭呈，今天正式離開工作崗位。韓國實習住院醫師協會（Korea Intern Resident Association）在上週的緊急會議上決定採取集體行動。

首爾峨山醫院表示有一些實習和住院醫師已請辭，並說院方正為一些患者重新安排手術和其他治療。延世大學附屬世福蘭斯醫院說，他們的一些實習醫師也提出辭呈，並示意院方也可能重新安排手術時間。

韓國媒體報導，其他醫院數以百計實習醫師也提出辭呈。報導說，部分醫院取消或延後原定由實習醫師協助資深醫師進行的癌症手術及分娩手術等治療。

目前未傳出韓國醫療服務出現重大問題。韓國保健福祉部表示已在查明這5大醫院的實習醫師有多少人請辭。

韓國聯合新聞通訊社報導，首爾5大醫院的實習住院醫師人數為2745人。5大醫院分別是首爾大學醫院、延世大學附屬世福蘭斯醫院、三星首爾醫院、首爾峨山醫院、首爾聖母醫院。醫療界普遍指出，僅在首爾地區，請辭醫師數量就已超過千人。

韓國醫學會（Korean Medical Association）表示計劃舉行集會支持實習醫師們，但尚未決定是否加入罷工行列。

韓國保健福祉部第二次官（副部長）朴敏守（Park Min-soo）對實習醫師集體請辭表示「深感憂慮與遺憾」，並援引醫療法規說，政府下令他們繼續工作，並正考慮動用軍醫因應人力短缺問題。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1130220