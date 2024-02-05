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海外醫學系畢業生國考 衛福部預告適應訓練辦法草案

2024/2/5 21:04
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（中央社記者曾以寧台北5日電）衛福部近日預告「國外醫學學歷參加醫師考試及臨床實作適應訓練管理辦法」草案，配合醫師法上次修法，提升西醫師實習規範法律位階，預告至4月1日，之後發布施行。

衛生福利部醫事司副司長劉玉菁今天接受中央社記者訪問說明，過往本來就有學子拿國外醫學系學歷回來台灣參加醫師考試，原是依據作業要點執行相關適應訓練作業；但因應民國111年醫師法修法，依其中授權，提升相關規範位階，於2月1日起進行預告，預告期限至4月1日。

醫事法規定，以國外學歷參加考試者，應先經教育部學歷甄試通過，始得參加醫師考試。但於美國、日本、歐洲、加拿大、南非、澳洲、紐西蘭、新加坡及香港等國家或地區醫學院、校修畢全程學業取得畢業證書，且具特定資格者，免經教育部學歷甄試。

根據「國外醫學學歷參加醫師考試及臨床實作適應訓練管理辦法」草案，醫師國考分二階段，第一階段合格者，須於指定教學醫院接受臨床實作適應訓練，並於訓練期滿成績及格取得證明文件後，始得應第二試。

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劉玉菁說明，執行上每年會先公告當年實習選配分發名額，再由考選部通知衛福部第一階段合格名單，合格者透過選配系統分發到醫院受訓。

劉玉菁指出，過往原則上，西醫每年約有100個適應訓練名額，過去幾年執行下來，都沒有不夠用的情況；本次預告管理辦法草案，僅針對西醫師，中醫、牙醫則不在此範圍內，且規範內容與原先作業辦法幾乎一致，僅是提升法律位階。（編輯：李亨山）1130205

#教育部
#劉玉菁
#衛福部
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