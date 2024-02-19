韓國實習醫生罷工抗議擴招醫學生 政府下令復工

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（中央社首爾19日綜合外電報導）在實習醫生為抗議政府擴大招收醫學院學生而集體請辭後，韓國政府今天下令他們返回工作崗位，並正考慮使用軍醫因應人力短缺問題。

韓國表示，該國是已開發國家中醫生與人口比例最低的國家之一，政府正在大力推動增加醫生數量，部分原因是幫助人口快速老化的社會。

但醫生強烈反對政府大幅提高醫學院招生人數的新計畫，宣稱這將損害服務品質。批評人士說，醫生主要擔心改革可能會侵蝕他們的薪資和社會地位。

儘管政府威脅採取法律行動，數百名實習醫生今天還是遞交辭呈，並準備從明天開始罷工。

韓國保健福祉部第二次官（副部長）朴敏守在記者會上說，政府已經向所有實習醫生「下達維持治療的命令」，他指的是防止醫療從業人員罷工的法律措施。

根據韓國醫療法規，被視為必要工作者的醫生被限制大規模罷工。

他說：「我懇求實習醫生不要背棄病人。」還說政府將視察醫院，核查醫生是否加入罷工。

警方警告，他們可能會逮捕罷工的「主要煽動者」。

醫生培訓改革計畫要求從2025年開始，醫學院招生名額將增加65%。

培訓改革計畫很受到民眾歡迎，專家認為民眾已經厭倦在醫院的漫長等待時間。韓國蓋洛普最近的民調顯示，超過75%受訪者支持改革計畫，無論受訪者的政治派別為何。

但這項改革計畫卻引起醫生強烈反對，韓國醫學會（Korean Medical Association）說，政府的法律行動威脅類似「獵巫行動」，並聲稱該計畫將建立「古巴式的社會主義醫療體系」。（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）1130219