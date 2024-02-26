韓國醫師罷工吐心聲：過勞、低薪且無人聞問

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（中央社首爾26日綜合外電報導）韓國實習與住院醫生為抗議醫學院招生增額，集體請辭、罷工，韓國政府堅持不讓步並下達復工命令。罷工醫生受訪表示，他們工作過度、薪資偏低，且無人傾聽他們的聲音。

最近才實現兒時成為急診科醫生夢想的韓國醫師朴丹（Park Dan，音譯），是在這波抗議中辭職的7800多名實習醫生和住院醫生之一。

朴丹和一名柳姓實習醫生說，在韓國備受推崇的醫療系統中，初級醫生是關鍵一環，但他們工作過勞、薪資偏低，卻無人傾聽他們的聲音。

在大約2/3年輕醫生以辭職方式抗議後，韓國醫療機構已開始拒絕接收病人並取消手術。

這些年輕醫生說，政府應優先考慮他們的薪資和工作條件，而非增加醫學院招生名額計畫。韓國當局說，需要更多人員來增加偏遠地區的醫療保健服務，並滿足這個全球老化速度數一數二快的社會日益增長的需求。

未參與罷工的高級醫生和私人執業醫生也舉行集會，敦促政府取消上述計畫。昨天有400人齊聚首爾。

但民調機構蓋洛普韓國（Gallup Korea）公布的調查結果顯示，政府提高醫學院入學率計畫很受歡迎，無論政治傾向為何，約有76%受訪者表示支持。

根據韓國實習住院醫師協會（Korea Intern Resident Association），韓國實習醫生和住院醫生輪班時間為36小時，美國則不到24小時，有半數美國年輕醫生每週工作60小時甚至更少，而韓國醫生工時往往超過100小時。

柳姓實習醫生說，他在韓國一間頗負盛名的大學醫院工作，每週工時超過100小時，每月薪資為200萬到400萬韓元（約新台幣4.7萬至9.5萬元），其中包括加班費。根據美國醫學會（American Medical Association），美國第一年住院醫生平均月薪約5000美元（約新台幣15.8萬元）。

院方尚未處理這些抗議醫生的辭呈，政府命令他們重返工作崗位，並揚言要逮捕罷工的主要煽動者或吊銷離崗醫師的執照。韓國政府還說，他們的罷工沒有正當理由，必須將人命擺在第一位。

朴丹和其他醫生說，這項命令違憲，迫使他們違背自己意願去工作。

罷工醫生僅占韓國10萬名醫生的一小部分，但占了大型教學醫院工作人員40%以上，在急診室、加護病房和手術室執行關鍵任務。（譯者：林沂鋒/核稿：劉文瑜）1130226