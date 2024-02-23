韓國近6000罷工醫師不服復工令 恐擴及資深醫師

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（中央社記者廖禹揚首爾23日專電）韓國住院醫師罷工規模持續擴大，即使政府大舉下達復工令，仍有高達近6000人拒絕履行；輿論憂心，若更加資深的專科醫師、教授加入，可能擴大醫療人力缺口。

為抗議醫學院招生增額政策，截至22日至少已有8900多名住院醫師請辭，雖皆未被受理，但其中7800多人在辭職後立刻離開工作崗位，這些在各大教學醫院急診室、加護病房及手術室扮演重要角色的年輕醫師，使韓國政府首次因傳染病以外因素，將保健醫療災難預警提升至最高級別「嚴重」。

韓國保健福祉部已向7038名住院醫師下達復工令，但其中5976人並未按照復工令回到教學醫院工作；當局因這次醫師集體行動收到的患者受害通報累計149件。

為降低罷工影響，韓國政府今天為此開設中央災難安全對策本部，在事態全面解決之前開放所有醫療機構的非面對面診療，讓患者即使留在小型醫院，也能接受其他大型醫院醫師的診治。

但外界憂心，隨著事態發酵，實習年限將滿的第4年住院醫師與更資深的專科醫師、教授等可能加入抗議行列，將讓醫療現場的人力缺口進一步擴大。

韓聯社報導指出，目前未參與罷工的第4年住院醫師將在本月底實習期滿，屆時會留在醫院或離開仍是未知數；甚至連被視為上級綜合醫院最後一道防線的教授們也逐漸表露出參與這次行動的意願。

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由首爾大學醫學院及首爾大學醫院教授組成的非常對策委員會今天表示，本週末將是這次醫療大亂的「黃金時間」，若政府無法提出能讓住院醫師滿意的措施，「我們也會加入他們的行動」，並擴大非常對策委員會的編制，與全國各地的上級綜合醫院非常對策委員會合作。

韓國5大醫院相關人士表示，院內的專科醫師及教授們雖然還沒採取具體行動，但「氛圍確實非比尋常」，坦言若連這些資深醫師也加入，進行手術或診療的數量勢必會受到影響。（編輯：陳承功）1130223