韓醫師罷工業界看法分歧 政府加快司法行動

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（中央社記者廖禹揚首爾25日專電）韓國住院醫師為抗議醫學院增招政策大規模罷工，政府為此加快相關司法處置，並著手盤點增招需求；而對這次以年輕醫師為主的罷工行動，業界仍意見分歧。

韓國政府今天在保健福祉部次官主持下，就住院醫師集體罷工事件召開中央災難安全對策本補會議，決議組成檢警合作體系，以對罷工住院醫師儘速採取司法處置，法務部也派遣檢察官駐守保健福祉部，提供法律諮商協助。

對於各地主要教學醫院住院醫師集體請辭、罷工等行動，保健福祉部已下達禁止受理集體請辭、禁止參與及教唆集體行動、禁止集體使用年假、維持必要醫療行為等行政命令；若罷工醫師拒不服從復工令，將面臨扣留、吊銷醫師執照等處置。

為抗議政府規劃自2025學年度起，每年大幅增招約2000名醫學生的政策，正在主要教學醫院實習的年輕住院醫師們湧現大規模請辭潮，占比達到近8成，請辭後立即離開工作崗位的比例也達到7成左右，使大量倚賴住院醫師的急診、手術室等醫療現場人力短缺。

中央災難安全對策本部已全面盤點、管理全國409處緊急醫療機關的24小時急診室營運狀況，並以97間公共保健醫療機構為中心，在週末及公休日提供醫療服務，儘可能減少人力缺口帶來的醫療體系問題。

韓國政府在將保健醫療災難預警提升至最高級別「嚴重」的同時，對這次住院醫師的集體行動仍保持譴責態度。韓國總統辦公室發言人金秀卿今天在簡報會上指出，全世界沒有任何國家因醫學院增招，就出現醫師以患者生命為籌碼集體請辭，或醫學生集體申請休學等極端行動的狀況。

對於全國醫科大學教授協議會將這次事件歸咎於政府在沒有任何解決當前醫療問題的狀況下，無預警發布醫學院增招，金秀卿反駁，「尹錫悅總統比任何一位歷任總統都強調要傾聽醫生、患者、家屬及專家意見。」

至於增招規模是否有可能在與醫師們的協議下調降，總統辦公室政策室長成太胤表示，當局仍認為推算出的2000人是必要規模，並說明原先推算出的增招規模為3000人，是考慮各項條件後才調整為2000人，這也是為了讓國內17所未滿50人的小型醫學院能順利營運所做出的決定。

韓國教育部先前已做過需求調查，當時各校答覆至少需增招2000人、最多3500人，當局已再次要求各地醫學院在3月4日前最終確認校內教育資源，回覆增招需求調查。

今天在首爾舉行各地方醫師會代表會議的大韓醫師協會非常對策委員會對此則表示將「反抗到底」，堅決要求政府立即撤回增招2000人的政策，認為這種做法將導致醫學生教育不扎實，還會使醫療費用暴增。

大韓醫師協會也表示將在3月3日發起大規模集會，召集全國醫師前往汝矣島一帶遊行，參與人數估計將達2萬人。

不過，醫界對這次行動的看法分歧，部分教授級醫師正考慮解除兼職身分，參與罷工行列，部分醫師做為資深前輩，希望做為住院醫師與政府之間的橋梁，協調對話以避免最糟情況發生。

根據韓聯社報導，除了最先組成非常對策委員會的首爾大學醫學院教授協議會，提出有必要儘快與政府面對面討論出解方，全國醫學院教授協議會也表示願意擔任中間人，「不只與政府，也會與各醫療團體等積極對話。」

多名大學醫學院教授認為，要解決這次紛爭，比起由醫協做為代表，與實際請辭、申請休學的住院醫生、醫學生們最親近的教授們應該出面協助。但也有住院醫師表示，無論是醫協或醫學院教授團體，都不能代替他們協商。（編輯：陳慧萍）1130225