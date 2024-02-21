逾7成住院醫師辭職 韓國5大醫院手術減少3到5成

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（中央社記者廖禹揚首爾21日專電）韓國實習與住院醫生為抗議醫學院招生增額，集體請辭人數累計已達8816人，達整體逾7成；位於首爾的5大醫院也因人力大量缺勤，手術量減少3到5成。

據韓國保健福祉部統計，截至20日晚間10時，百間主要實習醫院所屬住院醫生已有71.2%請辭，累計8816人，但辭呈皆未受理。缺勤住院醫師則達7813人，占63.1%。

韓聯社報導，首爾大學醫院、延世大學附屬世福蘭斯醫院、三星首爾醫院、首爾峨山醫院、首爾聖母醫院等5大醫院，安排手術量都較以往減少3到5成，以重症患者為優先，後續因大量住院醫師請辭，可能更難進行手術。

除先前被下達復工令的715名住院醫師外，保健福祉部已追加對另外5397人下令復工，並派員前往50間主要實習醫院盤查。若住院醫師未依復工令返工作崗位，將遭吊扣執照等行政處分，最後也不排除向檢方告發堅不復工的醫師。

保健福祉部第2次官朴敏守強調，政府一開始就講明原則是依法行政，與2020年醫師團體集體行動時相比，這次執行的基本方針更加明確。

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醫師團體2020年也因反對醫學院學生增額、設立公立醫學大學的政策，先是住院醫生集體罷工，大韓醫師協會隨後發起更大規模的無期限總罷工，政府雖下達復工命令並提告，但在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情壓力下不得不低頭，最後協議暫緩此案。

保健福祉部也已對主導這次罷工的大韓醫師協會發出公文，要求醫協停止為「非法團體行動」募款。朴敏守說明，不會以募款為由取消醫協的設立許可，只是呼籲醫協做出符合公益目標的行動。（編輯：廖漢原）1130221