韓政府施壓 準備吊扣7000名罷工實習醫師執照

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（中央社首爾4日綜合外電報導）韓國大批實習醫師為抗議醫學院擴大招生計畫而罷工，政府日前下令限期復工，如今期限已過。保健福祉部長曹圭鴻說，將開始檢查醫院，將對無視最後通牒的實習醫師採取法律行動。

路透社報導，約9000名住院醫師和實習醫師自今年2月20日起罷工，相當於全國住院和實習醫師總數的7成左右，導致部分手術和療程取消，急診部門承受龐大壓力。

韓國政府先前警告參與抗議的實習醫師可能面臨行政和司法懲罰，包括吊扣醫師執照和罰款，如果直到2月底都不復工，甚至可能入獄。

曹圭鴻（Cho Kyoo-hong）今天在電視轉播的簡報中說：「從今天起，我們將實地檢查，確認哪些實習醫師未復工，並依據法律及原則採取行動，毫無例外。」

他還說：「請記住，未復工的醫師可能會在個人職涯道路上遇到嚴重問題。」

至於已回到工作崗位上的醫師，曹圭鴻說，政府在考慮採取行動時會為他們酌情處理。

保健福祉部副部長朴敏守（Park Min-soo）隨後說，政府將採取行動，吊扣約7000名罷工實習醫師的執照。

韓國政府和罷工醫師目前幾乎都沒有退縮的跡象。韓國醫學會（Korean Medical Association）昨天舉辦大規模集會，有數以千計醫師參加，無視政府要實習醫師復工的呼籲。

世界醫學聯合會（World Medical Association）昨天在聲明中「強烈譴責韓國政府企圖扼殺韓國醫學會內部民選領袖聲音的行動」，並支持醫師採取集體行動的權利，包括罷工。

參與抗議的年輕醫師們說，政府在試圖增加醫師人數之前，應先解決薪資和工作條件的問題。

政府則主張，韓國社會迅速老化，醫病人數比例為每千人2.6名醫師，是已開發經濟體中最低的國家之一，因此有必要自2025學年開始實施醫學院擴大招生2000人的計畫。

民意調查公司「蓋洛普韓國」（Gallup Korea）近期調查發現，韓國大眾樂見醫學院擴大招生的計畫，無論政治傾向為何，約有76%的受訪者支持。

但有些批評者指責總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）政府未充分諮詢各界意見，在4月國會選舉前拿這項議題挑起爭論。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1130304