韓國4萬名醫師齊聚示威 抗議政府醫療改革不當

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（中央社記者廖禹揚首爾3日專電）為表達對醫學院增招等政府醫療改革政策不滿，約4萬名韓國醫師今天齊聚汝矣島公園示威，希望政府立即取消醫學院增招，與業界回歸原點對話，商擬適切方案。

大韓醫師協會非常對策委員會今天下午在鄰近國會的汝矣島公園舉行全國醫師總動員大會，據主辦方推測，約聚集4萬名醫師及住院醫師、醫學生參與。

醫協非常對策委員會委員長金澤雨（音譯）致詞提到，政府在2月6日突然公布將大規模增招醫學生，「將先前與醫協協議的9·4醫政合議視如敝屣，把淬滿毒的基本醫療系列政策包裝成大禮」。

他批評政府明知住院醫師與醫學生等所有醫師反對醫學院增招的理由，但卻故意蒙騙國民，意圖濫用政策與制度，將醫師們永遠囚禁為醫療的奴隸；他也表示，若政府希望盡快解決醫療現場的問題，應出面與包括住院醫師在內的非常對策委員會進行無附加條件的對話。

醫協代表也朗讀先前由會員共同通過的決議，對醫學院大規模增招導致的大量費用、健保等問題可能對國民造成負擔感到憂心，要求政府立即撤回醫學院增招方案，中斷基本醫療系列政策。

韓國政府2月初宣布2025學年度起每年將大規模增招2000名醫學生，希望藉此解決醫療人力不足及未來高齡化社會需求的問題，引起醫界不滿，認為政府無視真正導致醫師另謀生路的醫療現場問題，許多仍在實習的年輕住院醫師因看不見職涯希望，自發請辭、罷工。

4萬名韓國醫師3日齊聚汝矣島公園示威，希望政府立即取消醫學院增招。（韓聯社）

一名戴著寫有「反對增招」字樣口罩的皮膚科住院醫師告訴中央社記者，他們並非無條件反對醫學院增招，而是應該在充分討論後，就適當的數字慢慢推動，「政府現在提出的數字並不合理」，「許多住院醫師看不到希望，對未來感到不安，據我所知很多人是因此選擇辭職」。

他也從自身經驗提到，不同於美國從事癌症診療的皮膚科醫師收入明顯高於從事美容相關醫療的醫師，在韓國，癌症手術等基本醫療的重要性並未明顯反映在收入上，這也導致更多人投入美容醫療，皮膚癌患者的需求更無法被滿足，「這才是我認為應該先解決的問題」。

今天來到總動員現場的除了年輕的住院醫師與醫學生，還有許多資深前輩也來到現場表達支持。一名已自行開業多年的內科醫生表示，就他自己瞭解與透過新聞報導看到的狀況，「身為前輩感到相當慚愧」。

他說：「最重要的是解決基本醫療需求的問題，其實有很多方式，但現在政府認為靠著增招醫學生就能解決一切，我認為並非如此。」

這名內科醫生表示，若只看基本醫療項目，「大部分都是赤字，但靠著非健保給付項目等收入勉強支撐」，而且因為報酬低，一名醫師要看許多病人才能維持收入，這是韓國醫師酬金制度的不合理處。

對於日前有新聞報導醫生年薪約有4到5億韓元（約新台幣952到1190萬元），他苦笑說，「我是沒那麼高」；雖然診治的病患多，但若看整體收入，「美國醫生大概4點能下班，我則是要從早上9點做到下午6點，還不能吃午餐，都賺不到那麼多」。

面對醫界抗議聲浪，韓國政府態度目前看來並未軟化，總統辦公室下午表示對醫學院增招2000人「立場不變」，並強調若考慮至2035年的韓國人口變化，每年須追加培育3000名醫師才夠，若推遲施行，增招規模只會更大。（編輯：周永捷）1130303