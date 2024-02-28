韓警著手調查煽動罷工事件 醫協代表性受質疑

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（中央社記者廖禹揚首爾28日專電）韓國警方今天對涉嫌煽動住院醫師罷工，遭告發違反醫療法等罪嫌的大韓醫師協會相關人員著手調查。醫協發言的代表性持續遭受質疑，醫界意見也遲遲未能統一。

韓國保健福祉部27日以違反復工令、妨礙業務、教唆及幫助集體行動等罪嫌告發醫協非常對策委員會委員長金澤雨（音譯）等5名醫協相關人士，警方表示今天已就此展開調查。

這是韓國政府在此次住院醫師大舉請辭、罷工所引發的「醫療大亂」事件中，首次針對醫師提出告發，輿論認為，政府首先對這些資深醫師、而非做為罷工當事人的年輕住院醫師採取實質刑事措施，是為促使住院醫師回到工作崗位的一次警告。

韓國當局先前都是以郵件或簡訊等方式向罷工住院醫師發送復工令，韓聯社引述官員報導，保健福祉部今早起著手一一向相關住院醫師住處發送命令，且要求由本人或同居人簽收，若無正當理由拒收，會在註記後將文件留置於該住址。

這也表示當局已就「告發住院醫師」做好準備。韓國政府先前已下達最後通牒，要求罷工醫師在29日前回到工作崗位，否則將面臨扣留、吊銷醫師執照等處分。

政府下達的最後期限迫在眉睫，醫界與政府的對話仍毫無進展。韓國總統辦公室官員向媒體表示，醫協聲稱可以代表醫界發言，實際接觸後發現並非如此，「政府一直呼籲醫界內部彙集意見提案，但至今未能收到具體協議結果」。

官員指出，大型與中小型醫院、住院醫師、醫學生、醫學院教授等各自立場都存在差異，若要展開有效對話，必須透過具代表性的團體或成員進行，很難一一詢問意見。

對於40所各地醫學院院長組成團體提出，將醫學院增招人數從原定的2000人縮減為350人的方案，官員堅稱「醫療相關人力供需問題無論在憲法或法律上，都是必須由政府負起責任決定的事項」，維持「不能透過協商決定增招規模」的立場。

主要發起罷工的住院醫師內部也出現不同聲音。雖然約8成住院醫師向所屬教學醫院提出請辭，且多數離開工作崗位後仍在觀望，遲遲未回到醫療現場，但仍有反對這次行動的住院醫師悄悄聚集。

主張「具有不同想法的醫大生/住院醫生」開設的一個社群媒體帳號，引起韓國媒體注意，這個帳號在自我介紹中說明，他們是「不同意2024年醫大生集體休學與住院醫生罷工的醫學生與住院醫師聚會」。

這個帳號發出的貼文指出，許多病患因住院醫師罷工，延誤手術、治療時機；而反對集體休學的醫學生在校內可能被特別揪出烙印，在沒能得到詳細情報的狀況下被迫聽從前輩們指令的學生也不在少數。

貼文表示，希望過去在封閉的醫院環境中難以發聲的住院醫師與醫學生們能團結起來，盡早解決當前對峙局勢，早日安心重回醫院及學校。但這個帳號目前追蹤與按讚的人數仍不及百人，與選擇罷工的人數相比相當勢微。

首爾大學醫院等韓國5家主要醫院旗下罷工的住院醫師，目前都尚無明顯復工傾向，認為須等到29日後局勢才會更加明朗。（編輯：陳惠珍）1130228