韓國醫師復工期限逼近 副衛生部長盼當面聊聊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾29日綜合外電報導）韓國衛生當局今天表示，正在聯繫罷工的住院醫師希望見面談談，提醒他們在最後期限前返回醫院，否則將因罷工導致醫院陷入混亂而面臨法律訴訟。

法新社報導，近1萬名住院醫生上週遞交通知並展開罷工，抗議政府大幅增加醫學院招生來因應短缺和老齡化社會的計畫。

醫師認為，該計畫將損害服務質量。大韓醫師協會（KMA）砲轟政府的「恐嚇策略」。

根據韓國法律，醫生不得罷工，政府揚言逮捕今天之前未返回工作崗位的醫務人員，並吊銷其醫療執照。

韓國保健福祉部第二次官（副部長）朴敏守（Park Min-soo）表示，他已聯繫參與罷工的醫師，希望今天稍晚見面聊聊。他說，他不確定「有多少人會參加」。

朴敏守表示，醫生們開始陸續回到醫院。他在記者會上表示：「我們已確認連兩天罷工人數減少。」

但保健福祉部部長曹圭鴻（Cho Kyoo-hong）今天對媒體表示，醫師尚未全面返回崗位。

他說：「今天是復工期限的最後一天，我懇求他們為病患這樣做。」他還說，在截止日期前返回工作崗位的醫務人員不會受到懲罰。

曹圭鴻表示，政府致力實施改革計畫，將把醫學院的入學人數增加65%，理由是衛生專業人員短缺和迫在眉睫的人口危機。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130229