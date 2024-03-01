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韓國醫師罷工
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韓國醫師復工期限到多數仍拒返工 警方突襲搜索團體辦公室

2024/3/1 21:17（3/1 22:06 更新）
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韓國警方1日突襲搜索位在首爾龍山區的醫學會辦公室。（韓聯社）
韓國警方1日突襲搜索位在首爾龍山區的醫學會辦公室。（韓聯社）
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（中央社首爾1日綜合外電報導）韓國一警官告訴法新社，警方今天已突襲搜索支持醫師罷工的韓國醫學會各辦公室。韓國政府先前訂下昨天是醫師復工的最後期限，否則將面臨法律後果，包括暫停醫師執照和逮捕。

韓國政府正在設法解決造成全國醫院運作大亂的醫師罷工。韓國將近1萬名實習醫師為了抗議政府打算大增醫學院招生人數，而在上週集體請辭或罷工，約占實習醫師總人力的80%。政府的計畫是為了因應醫療人力不足和社會高齡化。

韓國首都首爾的警方證實，他們在今天搜索了韓國醫學會（Korean Medical Association）的辦公室。韓國醫學會已表示，其會員將在3日於首爾舉行示威集會；據韓國媒體報導，預計會有2萬5000人參加。

韓國保健福祉部對法新社表示，對罷工醫師下的最後通牒期限過後，已有多少醫師返回工作崗位，目前沒有官方統計數據。但據韓聯社報導，罷工醫師今天多數仍未復工。

大規模的醫師罷工已對韓國各大醫院造成衝擊，並已引發韓國政府將國家公共衛生警報調升至最高等級。根據韓國保健福祉部的說法，自上週以來，韓國15家主要醫院原本排定的手術已有將近一半被迫取消。

依照韓國現行法令，醫師不得罷工。韓國當局本週稍早已要求警方調查與這場罷工有關的人士。

對於韓國政府訂下醫師復工期限及啟動警方調查，韓國醫學會曾痛批這些是「威嚇手段」，指控政府把韓國變成「極權國家」。（譯者：洪啟原/核稿：張正芊）1130301

#韓國
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