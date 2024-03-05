韓國醫師罷工不減反增 政府將下達處分通知

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（中央社記者廖禹揚首爾5日專電）韓國醫學院增招政策大規模引發住院醫師請辭、罷工，政府雖強硬下達復工令，但多數醫師並未在期限內回到醫院，來自教授、醫學生的反對行動也逐漸擴大；當局表示，今天起著手向7000多名罷工醫師下達處分通知。

據韓國保健福祉部統計，截至4日晚間8時為止，除新進實習醫師外，韓國主要100間教學醫院所屬9970名住院醫師中，共8983人離開工作崗位，罷工比例高達9成。

韓國當局已向請辭未經受理、逕自罷工的醫師下達復工令，表示在2月29日前將不予懲處，但若3月起仍未復工，將面臨扣留、吊銷醫師執照等處分。保健福祉部今天表示，2月29日已收到各教學醫院提供的7854名住院醫師未復工確認書，並掌握相關證據，將就此先採取行政處分。

保健福祉部第二次官朴敏守表示，當局也在考慮告發住院醫師中的組織勢力，但具體時程、方式尚未定案。韓國政府先前已經以妨礙業務、教唆及幫助集體行動等罪嫌，告發大韓醫師協會相關人員，醫協就此譴責政府濫用法律施壓。

對於媒體報導部分醫學院教授請辭表達抗議的行動，朴敏守表示目前尚難以將其視為集體行動，並強調政府會努力與醫界進行對話、說服，希望在各大學醫院任職的教授、專科醫生都能繼續守在病患身邊，提供患者所需醫療。

韓國政府2月初公布將自2025學年度起每年增招2000名醫學生，引發年輕住院醫師不滿，認為政府無視真正造成醫師辭職的醫療現場問題，以自發請辭、罷工等行動表達反對，迄今已持續約半個月；許多原本3月將進入醫院實習的新進實習醫師，以及實習期滿將轉為專科醫師的醫師們陸續放棄資格。

來自醫學院教授、學生的反對行動同樣不減反增，除部分教授辭去醫院兼職，江原大學10多名醫學院教授今天上午舉行剃髮儀式，以此表達對院方決定增招醫學生的不滿。4日起開學的醫學院教室也相當冷清，據韓聯社報導，甚至出現150人大型課程只有7名學生出席的狀況。

韓國教育部統計，自2月19日至3月3日為止，累計5387名醫學生申請休學，以去年4月在學醫學生人數計算，占比約28.7%。（編輯：陳慧萍）1130305