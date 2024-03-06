被控教唆罷工遭警察問話 韓國醫師：不躲藏

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（中央社首爾6日綜合外電報導）韓國實習醫師大規模罷工、癱瘓醫療體系以來，韓國警方今天首度針對此案通知一名醫師進行問話。

法新社報導，大約兩週前，數千名實習醫師遞交辭呈並展開罷工，抗議政府在增招醫學院學生以因應老齡化社會的計畫。

首爾當局稱這起罷工行動違法，且在罷工醫師未依政府規定於2月29日最後期限前返回工作崗位之後，著手展開吊銷他們執照的行動，並敦促對策劃抗議行動的人士進行調查。

站在抗議行動最前線的韓國醫學會（Korean Medical Association）之前便稱，政府增招醫學生的計畫將破壞醫療服務品質。如今這個醫學會已有多個辦公室遭警搜索，多位高層也遭控違反醫療法，並被列為出境管制對象。

韓國醫學會的朱秀浩（Joo Soo-ho，譯音）在被控「幫助並教唆」發動抗議之後，今天現身首爾地方警察廳接受問話。

65歲的朱秀浩踏入警察廳之前告訴媒體說：「我很輕鬆的來到這裡，因為我真的沒有什麼好躲藏的，也沒有躲藏的理由。」

他說，「教唆指控罪根本無法成立，因為我們從未教唆」實習醫務人員集體辭職。

他說醫師們發動的是「非暴力」抗議行動，他呼籲政府別再「固執」並展開協商。

今天這場問話，是警方首次針對醫療人員展開與年輕醫師罷工行動相關的調查。

路透社報導，警方表示，接下來幾天將陸續通知韓國醫學會其他高層接受問話。

政府數據顯示，儘管醫師執照可能不保，仍不見罷工醫師有明顯的復工潮。

官方數據顯示，截至4日為止，近9000名醫師仍持續罷工，數字與過去兩個星期變化不大。

政府主張，韓國醫病人數比例是已開發經濟體中最低的國家之一，因此有必要自下學年開始實施醫學院擴大招生2000人的計畫。

不滿政府增招計畫引發的醫師罷工行動，已讓醫療院所不堪負荷，許多關鍵療程和手術被迫取消，促使政府將公衛警戒調升至最高等級。

根據韓國衛生部數據，上週以來，幾所大醫院原本排定的手術已有約半數遭取消。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130306