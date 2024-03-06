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尹錫悅強調依法嚴處罷工醫師 韓國政府撥31億填補醫療空缺

2024/3/6 16:02（3/6 16:32 更新）
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南韓總統尹錫悅。（路透社）
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（中央社記者廖禹揚首爾6日專電）韓國政府今天舉行國務會議，決議撥用1285億韓元（約新台幣31億元）預備金，填補住院醫師罷工帶來的醫療空缺及混亂；總統尹錫悅也重申將依法嚴處相關人員。

尹錫悅今天親自主持國務會議，嚴厲譴責「醫師的集體行動不僅未盡己身義務，也動搖自由法治社會的根本」，表示政府會依法嚴正應對這類危害國民生命的非法集體行動。

尹錫悅指出，「國家依憲法第36條負有保護國民健康的義務，醫師也有應依法避免國民健康受到危害的義務」，他強調，為了保護國民生命健康，政府發給醫師執照同時也必須嚴格依法進行管理，「醫師的自由與權利也伴隨著責任」。

韓國政府2月初公布2025學年度起每年將大幅增招2000名醫學生，引發以年輕住院醫師為主的請辭罷工潮，政府將此視為醫師集體行動，但醫界則主張請辭、罷工皆出自醫師個人意願，並非組織行動。

截至4日為止，仍有近9000名醫師未回到工作崗位，保健福祉部5日起陸續向確認未履行復工命令的醫師發送扣留執照3個月的行政處分事前通知，預計可能一個月發送完畢；後續將考慮受文者提出意見，由當局判斷是否進行處分。

為減少醫師罷工導致醫療人力不足的影響，尹錫悅也宣布國務會議通過動用1285億韓元預備金，用以支付教授、專科醫生值班及緊急醫療人力費用，調動醫療役、軍醫，延長公立醫療機關診療時間及周末診療等所需費用。

為強化轉院效率，保健福祉部也新編預算用於相關措施，規劃以上級綜合醫院重點處理重症患者住院、手術，症狀較輕微患者則盡量轉由一般醫院診治。（編輯：韋樞）1130306

#尹錫悅
#保健福祉部
#韓國
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