避免未罷工醫師遭霸凌 韓政府擬設舉報中心

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（中央社記者廖禹揚首爾8日專電）為抗議醫學院增招等政府醫療改革方案，韓國住院醫師近1.2萬人罷工。韓國政府為保護未罷工的少數醫師免於可能遭遇的職場霸凌，今天表示將設舉報中心，取締教唆、脅迫等違法行為。

韓國住院醫師罷工潮延續半個多月，在政府強硬下達復工令後仍未消退，為因應近日未罷工醫師個資遭公開、有醫師表示考慮到未來職場生活不敢不配合罷工的意見等，韓國政府今天宣布以上措施。

韓國國務總理韓悳洙今天主持中央災難安全對策本部會議，他對醫界出現攻擊、肉搜未罷工醫師一事表示，政府不會坐視不管，要求保健福祉部與警察廳查明真相。他譴責這類公然欺凌同僚的行為，「不只是對同僚、前後輩的人格暴力，也會讓國民失望與憤怒」。

醫師與醫學生專用網路社群近日出現未參與罷工的住院醫生名單，對未罷工、或想放棄罷工的醫師造成壓力，擔心罷工結束後可能在職場因此遭排擠、霸凌，警方對此展開搜查。網路上也出現聲稱為「大韓醫師協會內部文件」的未參與集體行動住院醫師黑名單，引發質疑。但醫協否認文件真實性，表示將對發文者提告。

據韓國保健福祉部統計，截至7日上午11時為止，全國100家主要教學醫院旗下住院醫師共計1萬1985人放棄與醫院合約或罷工，占總數的92.9%。

對於因不服復工令而將遭扣留執照的罷工醫師，保健福祉部第二次官朴敏守今天在記者會表示，若在扣留執照期間從事醫療行為，或被扣留執照3次以上，醫師執照將直接被吊銷。

他也說，住院醫生罷工行為違反實習規定，且據僱用合約，醫院在住院醫師未提供勞務期間沒有支付薪資的義務；此外，在罷工期間另行就業也會依違反相關規定遭懲戒。

韓國政府今天也決定從本月起對小兒科住院醫師提供每月100萬韓元（約新台幣2.4萬元）實習費用支援，支援範圍將陸續擴大至分娩、急救等其他基本醫療科別的住院醫師；也考慮試行縮短住院醫師連續出勤時長（目前為36小時）規定，展現政府改善住院醫師工作條件的誠意。（編輯：郭中翰）1130308