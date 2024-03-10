韓國醫師罷工延燒 近3成醫學生有效申請休學

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（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）隨著韓國住院醫師罷工潮延燒，同樣反對醫學院增招政策的醫學生陸續申請休學，目前依程序提出有效休學申請的人數達到全國醫學生的近3成。

韓國教育部今天公布上述統計結果，累計至9日為止，依相關程序向學校提出有效休學申請的人數達到5445人，以去年4月全國醫學院在學人數1萬8793人計算，占比達到29%。

若加上未取得指導教授、父母簽名同意等必要條件，不符合相關規定的休學申請件數，韓國各醫學院截至2月28日為止收到的休學申請共達1萬3698件。教育部自今天起發布統計結果，皆不計入不合規定的件數。

部分學校的醫學生仍持續罷課抗議，8日共有10所學校發生罷課事件，韓聯社報導指出，若學生堅持持續集體罷課，最後可能面臨「集體留級」。

多數醫學院規定，若缺席3分之一或4分之一以上課程，該學科將以不合格處理，只要有任何一門學科不合格，就必須留級，許多學校先前為避免這種狀況，將原定2月開始進行的課程推遲至3月開始，或是乾脆以停課處理。

隨著年輕學子與實習醫生抗議行動延續，醫學院教授們也開始考慮以辭去教職表達支持。首爾大學醫學院教授協議會非常對策委員會表示，分屬首爾大學醫院、盆唐首爾大學醫院、波拉美醫院（Boramae Medical Center）的教授們將在11日開會，討論是否集體辭職。

盆唐首爾大學醫院教授協議會先前對會員進行調查結果顯示，85%受調者認為有必要採取集體行動來保護住院醫師及學生。

韓國全國醫學院教授協議會9日也在各校代表會議中討論這項問題。會長金昌洙（音譯）在會後表示，「沒有住院醫師跟學生，教授又有什麼意義」，並透露許多教授表態會自行辭職。（編輯：高照芬）1130310