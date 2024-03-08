護理師填補醫療空缺 韓政府考慮醫師助理法制化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾8日專電）為積極活用護理師人力，以填補住院醫師罷工導致的醫療空缺，韓國政府官員透露可能推動醫師助理（Physician Assistant）法制化。

韓國現行法律並不允許護理人員代行手術輔助等醫師業務，在住院醫師大舉罷工，導致手術室、急診室等醫療現場人力短缺同時，韓國政府開放護理人員在法律保護下於醫療機構內執行部分醫療程序，例如對急救病患施行心肺復甦術等。

韓聯社引述總統辦公室官員說法，這次措施是為了明確規範護理人員在醫療現場的角色，除了讓護理人員能代行原由住院醫師擔綱的部分業務，保障國民健康，另一方面也希望藉此將至今護理人員相關規定不清之處確實法制化。

護理師團體藉這次機會也要求將醫師助理法制化。韓國總統尹錫悅日前也在討論相關問題時，表示會「更積極活用熟於協助醫療行為的護理人力，從根本上改變醫療體系。

醫師助理又稱臨床助理，為可在醫師監督下從事輔助性醫療工作的專業醫事人員。

不過，雖然總統辦公室明確表達出將從醫師助理制度開始推動體制內變革，但就護理人員業務規範修訂等問題，尚未決定以護理法修法、醫療法修法或其他方式進行。

對醫師助理法制化的問題，醫師與護理師團體分別持相反意見，大韓醫師協會批評這項做法是「助長非法醫療行為」，大韓護理人員協會則對醫療體系改革表達支持。

部分在醫療現場工作的護理人員對現狀感到不滿，認為只是「將過去實務上默許的事放到檯面上」，但對無限接下醫生業務的護理人員仍無任何法律保障，認為應就這次機會再次推動護理法修訂。（編輯：高照芬）1130308