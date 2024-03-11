韓國醫師罷工3週 恐危及醫療資源短缺地區

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（中央社記者廖禹揚首爾11日專電）韓國住院醫師集體罷工潮至今延續約3週，政府為維持主要醫院營運，開始調動軍醫等各地醫師人力，業界憂心可能導致原本醫療資源短缺地區情況更加惡化。

截至8日上午11時，100間主要教學醫院旗下住院醫師罷工人數已來到1萬1994人，占比約92.3%。保健福祉部已就其中4944人發送處分事前通知，大力呼籲住院醫師盡快回到工作崗位，但仍效果甚微。

據韓聯社報導，部分醫院已因人力短缺發出關閉部分病房、部分科室不提供急診治療等公告。其中忠清北道唯一的上級綜合醫院忠北大學醫院近半數醫師皆為住院醫師，大部分仍在罷工中，住院率已從7成多降至4成多。

江原道9間教學醫院旗下390名住院醫師多達360人辭職罷工，僅10多人罷工後回到醫院，其中住院醫師最多（206人）的全北大學醫院手術室使用率只維持在平時3到5成。

韓國政府今天起將派遣158名軍醫及醫療役醫師至20間醫院支援4週，緩解重症、急診患者治療及手術因人手不足而延遲的問題，但這種狀況若長期化，可能引發醫療資源原就短缺地區的人力不足問題。

部分意見認為，醫療役醫師優先被分派至上級醫院支援，衛生所等對醫療役依賴度高的醫療短缺地區可能出現問題。以忠清南道論山市衛生所為例，因2名醫療役被調派，原本13間衛生所的診療工作必須由剩下8人共同分擔，相當於一人要負責近2間的工作量。

同時，調派支援的地區多為人口集中的首爾、京畿道等首都圈地區，原就缺少醫療資源的非首都圈地區可能接著發生人力短缺問題。而就中央災難安全對策本部今天表示，下週可能增加調派200名醫療役醫師支援。

對於不服復工令的罷工醫師，當局已開始發送處分通知，韓國保健福祉部長曹圭鴻今天接受KBS訪問表示，住院醫師若在行政程序完全結束前回到醫院，會積極從寬處理，「希望住院醫師們能早日回來」。

保健福祉部預計在本週內完成處分事前通知發送工作，曹圭鴻強調，處分程序是針對每個人進行，「不是所有人同時會被扣留執照，造成醫療空缺的影響有限」。雖然短期內會有人力短缺風險，但「為阻止反覆發生的集體行動」，這種原則不可避免。

對於也開始採取行動的醫學院教授，曹圭鴻表示，甚至若連教授都離開，會造成的情況「教授們更清楚」，呼籲教授們為了患者安全做出明智選擇。（編輯：陳惠珍）1130311