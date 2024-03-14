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緩解醫療資源不足 韓新增醫師8成分配至非首都圈

2024/3/14 15:15
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（中央社記者廖禹揚首爾14日專電）韓國政府2月初為解決醫療需求，推動每年新增2000名醫學生政策，造成醫師罷工潮持續，韓國政府今天再度表示，新增醫師8成將分配至非首都圈，減少5大醫院的集中就醫狀況。

韓聯社引述總統辦公室官員報導，政府為推動醫療改革增招醫學生的方針不變，為解決非首都圈地區醫療資源相對不足的問題，增招醫學生名額規劃優先配置8成於非首都圈，2成在首爾、京畿道、仁川等首都圈地區。

隨著地方大學醫學院增招、規模擴大，強化地區醫院醫療能力，在搭配對區域醫院的支援方案，希望藉此減少病患過度集中於首爾大學醫院、延世大學附屬世福蘭斯醫院、三星首爾醫院、首爾峨山醫院、首爾聖母醫院等5大醫院的狀況。

但在增招醫學生這點爭議上，韓國政府與醫師間互不讓步，許多仍在實習的住院醫師因看不見職涯希望，選擇請辭、罷工。住院醫師罷工潮延續同時，按程序完成休學申請的醫學生人數也來到6051人，占比達32.2%，各校醫學院教授陸續醞釀集體辭職，衝突恐進一步擴大。

不滿政府增招醫學生政策的年輕住院醫師請辭、罷工人數達到1萬多人，在政府下達復工令後仍幾乎未回到醫院工作，保健福祉部第2次官朴敏守今天在記者會上表示，住院醫師簽的是有約定事項的勞動契約，不適用民法相關規定，即使提出辭呈滿一個月也不會自動生效。

他也表示，政府對住院醫師下達的復工令仍然有效。韓國政府3月起開始陸續向罷工醫師發出處分通知書，視個人回覆狀況可能處以扣留醫師執照3個月的處分。

大韓醫師協會今天表示已向國際勞工組織（ILO）要求介入，指控韓國政府的復工令違反ILO規定，屬於強制勞動。朴敏守對此說明，根據ILO第29號公約，若是危及全體或部分國民生存或穩定生活，則視為例外狀況，「目前醫療界發生的狀況危及國民生存與生活穩定，政府判斷適用於例外狀況」。（編輯：張芷瑄）1130314

#韓聯社
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