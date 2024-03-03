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韓國數以千計醫師上街抗議 醫改僵局持續惡化

2024/3/3 20:44（3/3 21:48 更新）
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數以千計的南韓醫師3日上街抗議政府計劃擴增醫學院招生名額。（韓聯社）
數以千計的南韓醫師3日上街抗議政府計劃擴增醫學院招生名額。（韓聯社）
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（中央社首爾3日綜合外電報導）數以千計的韓國醫師今天在首爾汝矣島公園抗議政府計劃擴增醫學院招生名額，醫界與政府對立的僵局持續惡化。韓國近日有大批實習住院醫師請辭、罷工，讓許多醫院頓時陷入混亂。

法新社報導，抗議的醫師戴上黑色口罩，揮著寫有「我們反對增加醫學院招生名額」的標語牌。

大約2週前，約有1萬名實習住院醫師紛紛請辭、罷工，抗議政府為解決醫療人力短缺問題及應對高齡化社會，計劃明年起擴大醫學院招生名額。

韓國政府勒令2月29日為最後期限，要罷工醫師重返崗位，否則將採取法律行動，包括可能逮捕他們或吊銷醫療執照。然而罷工醫師並未理會政府的要求。

韓聯社報導，韓國國務總理韓悳洙今天在首爾召開「應對醫師集體行動的中央災難安全對策本部」會議時直言，如果罷工醫師繼續非法離開醫療現場，政府將根據憲法及相關法律採取行動。

大韓醫師協會批評醫學院招生增加2000人規模過大，韓悳洙則回應這是擴招的最低限度，如果現在不提高醫學生人數，將為下一代造成更大負擔。

大韓醫師協會今天也譴責政府施壓醫師，並聲稱今天集會申報人數高達2萬人，顯示全體醫師的堅定立場。

大韓醫師協會緊急對策委委員長金澤宇對上街抗議的醫生說：「政府片面推動改革，醫師們無論如何都無法接受。」

金澤宇還提到：「政府很清楚為何所有醫師都反對擴招醫學生，就是想利用政策把醫師永遠打為奴隸。」（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1130303

#南韓
#韓悳洙
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