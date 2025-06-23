傳美軍駐敘利亞基地遇襲 主要入口加強維安

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社德黑蘭23日綜合外電報導）美國22日無預警出手，空襲伊朗3處核設施後，伊朗半官方的梅爾通訊社（Mehr News）報導，數名知情人士今天回報，美國在敘利亞境內的一處軍事基地遭到迫擊砲攻擊。

報導引述的知情人士還說，遇襲美軍基地位於敘利亞西部的哈沙卡省（Hasakah）。

知情人士稱，攻擊案發生後，基地主要入口已加強維安。

這份報導並未提及伊朗，以及美軍攻擊伊朗核設施一事。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

以色列本月13日起對伊朗核子及軍事目標發動空襲，伊朗先前已警告美國勿加入以色列攻勢，否則將受到報復。美國22日無預警出手，空襲伊朗3處核設施。

伊朗隨即威脅，將針對美軍用來攻擊伊朗核設施的軍事基地發動還擊，並說此類設施被視為合理的攻擊目標。（譯者：楊昭彥/核稿：洪啓原）1140623