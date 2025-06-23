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竹北星際堡壘遊戲場啟用 孩童可在遊具塗繪創作

2025/6/23 18:06
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（中央社記者郭宣彣新竹縣23日電）新竹縣竹北市公所今天說，星際系列公園「星際堡壘」啟用，日前開放給孩童於遊具塗繪創作，創造孩子的獨特回憶，也為遊具增添在地視覺記憶，強化對家鄉認同情感。

竹北市公所今天發布新聞資料指出，市公所編列約新台幣300萬元，翻新位於光明十街的「星際堡壘」公園，設置溜滑梯與觀景平台，並融入AI機器人臉譜設計，營造宛如宇宙指揮艙的遊戲氛圍。

市長鄭朝方告訴中央社記者表示，此為星際系列第6座場域，也是首次開放孩童在遊具塗繪，象徵竹北兒童藝術節理念延續，盼透過孩子與社區共創，能讓孩子更珍惜公共設施，也強化對家鄉的認同與情感。

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鄭朝方說，公所也推出「星際跳島集遊趣」活動，鼓勵親子走訪6大星際主題遊戲場，民眾只需於3區各拍1張與星際場域合照、並上傳社群平台，7月12日可至水圳公園「竹北好市市集」兌換限量好禮。

他表示，6座場域分布為東區的兒五高鐵公園「星際天體」、生肖公園「星際戰艦」；西區的新工公園「星際航站」、深耕公園「星際堡壘」；城區的節氣公園「星河之夢」、蔬果公園「土航環線」。（編輯：陳清芳）1140623

鄭朝方
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