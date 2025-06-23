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瀕危南庄橙復育成功 做成果醬國際參賽獲獎

2025/6/23 20:02
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（中央社記者汪淑芬台北23日電）南庄橙為台灣特有且一度極瀕危的柑橘屬植物，林保署復育成功，還做成果醬在國際參賽獲獎。林保署舉辦「給世界的南庄橙」展覽，即日起至7月6日在台北Boven雜誌圖書館展出。

農業部林業及自然保育署今天舉辦「給世界的南庄橙」分享會，展示近年推動南庄橙從保種復育、文化重現到國際交流的成果。

林保署指出，南庄橙為台灣特有且極度瀕危的柑橘屬植物，也是賽夏族傳統民族植物「嘎達釉」。僅分布於苗栗南庄山區，曾是賽夏族部落特定日常的食材與祭儀的祭品。

林保署說，自109年起與中興大學、台灣大學、南庄蓬萊部落，從僅存母樹採種、育苗、將南庄橙帶回原生地，並結合學術單位建置保種策略體系，打造南庄橙成為連結生態、文化與科學研究的橋梁。

為拓展應用潛力與市場連結，林保署於111年起，與果醬專家柯亞（Keya Jam）合作，從賽夏族傳統用法汲取靈感，結合蜂蜜、茶等元素研發果醬發展風味敘事。

林保署表示，南庄橙系列果醬連續3年於英國世界柑橘果醬大賽獲得3金、8銀、8銅肯定，成功吸引國際市場關注。

今年春季，林保署攜手果醬職人與文化設計團隊，將南庄橙故事帶進倫敦與柏林，參與英國世界柑橘果醬大賽20週年活動，辦理講座、展覽交流，開啟結合文化與味覺的國際對話。透過果醬、茶飲與風味設計，讓歐洲藉由「味覺」認識南庄橙，展現原生植物承載的在地記憶與跨文化意涵。

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林保署長林華慶表示，南庄橙的復育與發展，不僅是瀕危受脅植物的保育行動，更是一場扎根地方、凝聚共識、集體參與的行動過程。透過林保署、南庄蓬萊部落族人、學研單位、果醬職人與文化設計團隊的共同參與，讓原住民主體參與、文化創新與瀕危物種保育多重交會，讓南庄橙果實的獨特風味，轉化為在地保育、文化記憶走向世界的新契機。

「給世界的南庄橙」展覽期間，林保署與Keya Jam、Boven咖啡廳合作，同步推出南庄橙果醬限定餐點，邀請民眾體驗南庄橙的風味與故事。（編輯：管中維）1140623

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