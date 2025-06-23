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立院初審老福法 老福機構評鑑改合格者與不合格者

2025/6/23 18:09
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（中央社記者林敬殷台北23日電）為讓老人福利法之住宿型機構的評鑑機制，與長期照顧服務法、護理人員法規定一致化，立法院社會福利及衛生環境委員會今天初審通過老人福利法第48條條文修正草案，將現行評鑑分優、甲、乙、丙、丁者，修正為「合格者」與「不合格者」。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查「老人福利法第48條條文修正草案」及「身心障礙者權益保障法部分條文修正草案」等案。

現行老人福利法針對老人福利機構的評鑑制度是以優、甲、乙、丙、丁的等第制做為評鑑結果。不過，在長照法、護理人員法的機構評鑑制度是以合格者與不合格者做為評鑑結果，因應台灣邁入超高齡社會後，民進黨立委劉建國及台灣民眾黨立法院黨團提案，為讓長照機構相關制度應予以完善，同為住宿式長照機構，相關制度應予以相同。

經朝野立委討論後，審查會最後通過老人福利法第48條的修正動議，刪除現行條文評鑑制度予以優、甲、乙、丙、丁的等第制，改為合格者與不合格者制度。

至於修法前，尚有依原條文執行評鑑丙、丁等裁處程序尚未終結之案件，審查會也增訂條文，「老人福利機構經主管機關評鑑，評鑑不合格者，應限期令其改善；屆期未改善者，處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰；屆期未改善者，並得按次處罰；情節重大者，得處1個月以上1年以下停業處分，停業期滿仍未改善者，得廢止其設立許可；其屬法人者，得令其解散」。「修法前，已經主管機關評鑑為丙等或丁等之老人福利機構，適用修法前之規定。」

對於民進黨立委林月琴提及，現行的等第制，牽涉到輔導機制、教育訓練額度、補助計畫等，未來改為合格者及不合格者會做何調整。

衛福部社會及家庭署代理署長周道君回應，目前若把等第制接軌到合格與不合格，合格者會是現行的優、甲、乙，而丙、丁都會列為不合格者，制度調整後包括教育訓練、公費安置資格、補助計畫，會同步相應調整。

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至於民進黨立委王正旭提到，改為合格及不合格後，會不會造成機構只求合格就好，不若以往得到優可以對外宣傳成果，機構願意自我要求，把品質做更好。

周道君強調，衛福部會參考長照機構評鑑規定，會有一個合格者中的優等定義，老服機構還是可以藉此表彰機構的品質。（編輯：張若瑤）1140623

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