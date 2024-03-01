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韓國醫師持續罷工 不到600人在期限前復工

2024/3/1 21:30（3/1 21:57 更新）
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（中央社記者廖禹揚首爾1日專電）抗議醫療改革政策的韓國住院醫師罷工潮，在政府下達2月底復工命令的期限前，累計僅565人復工，與近萬人請辭相比比例甚微，醫療人力短缺問題恐難解決。

根據韓國保健福祉部統計，截至2月29日傍晚5時，結束罷工回到醫療現場的住院醫師比前一天增加271名，累計共565人。而截至29日為止，共8945名住院醫師在提交辭呈後罷工。

由於3月1日為公休日，加上後續兩天週末，輿論認為4日起才能真正確認復工動向。當局表示，3月起未復工的醫師原則上會依法扣留醫師執照最少3個月。

為敦促這些在急診室、手術現場擔當大任的年輕醫師回到工作崗位，韓國政府今天開始以「公告」方式發布復工命令，今天共對13名醫師發出命令，其中也包括大韓住院醫師協議會非常對策委員長。

透過保健福祉部官方網站公布的公告文寫道，對於無正當理由中斷診療的醫療人員原應以直接交付或掛號方式寄發復工令，但因門戶緊閉、無人應答，或無法確認住址等因素難以送達命令，因此依法公告通知。

除採取法律行動，韓國政府繼公布醫師免責法規草案後，又宣布將地方國立大學醫學院教授人數增加1000人的政策，但目前看來收效甚微。5大醫院今天發布聲明，呼籲住院醫師復工、展開對話，韓國全國共221家教學醫院院長隨後也表示下週將發布共同聲明。（編輯：郭中翰）1130301

#保健福祉部
#罷工
#韓國
韓國醫師罷工
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