尹錫悅否決梨泰院事件特別法 憂分裂韓國社會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾30日專電）韓國總統尹錫悅今天對在野黨主導通過的「梨泰院事件特別法」行使否決權，要求國會就此案重新討論。相較於政府憂心此特別法分裂社會，在野黨及罹難者家屬則痛批政府逃避責任。

由韓國國務總理韓悳洙主持的國務會議，今天審議國會9日通過「梨泰院事件被害者權利保障與真相查明暨再發生防止特別法」，尹錫悅下午批准國務會議就此提出再議要求案，這項法案預計與不久前同樣遭否決的2項特檢案一起回到國會重新表決。

這也是尹錫悅上任以來第5次行使否決權，至今累計已否決9項法案。依韓國國會法規定，總統行使否決權後，法案將送回國會重新審議，並改以無記名投票方式表決。

對於由在野黨共同民主黨主導通過的「梨泰院事件特別法」，政府國務會議審議認為此案訂定的特別調查委員會業務範圍與權限過大，可能違反憲法規定，且委員會組成程序難以確保公正及中立性，所需預算與行政能力極大，卻可能只會助長社會分裂，因此要求朝野重新討論。

韓悳洙在會議中強調，若特別法確實能治癒被害者、罹難者家屬和社會大眾所受到創傷，防止相同狀況再次發生，政府絕對積極配合，但希望國會朝野重新就有疑慮條文進行充分討論。

今天國務會議也就梨泰院事件後續措施提出綜合支援政策，包括擴大對被害人及家屬的財政支援及心理諮商計畫等方案，組織直屬國務總理的被害支援委員會，並計劃依罹難者家屬要求，設置可長期悼念罹難者的紀念設施。

共同民主黨黨魁李在明在臉書發文痛批，政府這項作為等於是正式宣布「韓國是個不負任何責任的國家，是個自求多福的社會」，忽視梨泰院事件罹難者家屬與社會民意，他也宣示共同民主黨會查明事件真相、要求政府負起責任的決心。

由罹難者家屬組成的團體也將這次法案遭否決稱為「名留歷史的罪行」，表示家屬從未要求任何財政支援，唯一希望的就是能查明真相，「我們只想知道我們的孩子為何逃不過一死」，但政府卻以最侮辱人的方式忽視家屬請求。

罹難者家屬也向國會議員疾呼，希望國會能盡到找出政府錯誤與問題的功能。

首爾市中心的梨泰院商圈在2022年萬聖節前夕發生推擠踩踏事故，造成159人喪命。事後警方調查坦承當局因應不當，但至今無任何政府高階首長因此請辭，國會通過對國務總理、行政安全部長彈劾案都被尹錫悅否決；首爾警察廳長則直到今年1月才被起訴。（編輯：陳惠珍）1130130