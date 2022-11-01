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梨泰院踩踏意外釀上百死 關鍵6招保命自救

2022/11/1 20:13（11/1 21:00 更新）
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專家指出，一但發生踩踏事件，關鍵是確保身體平衡且可開張雙腿降低重心，並建議用手臂在胸前撐起三角形，保護前胸。圖為大批警消人員30日凌晨在現場協助救援。（共同社）
專家指出，一但發生踩踏事件，關鍵是確保身體平衡且可開張雙腿降低重心，並建議用手臂在胸前撐起三角形，保護前胸。圖為大批警消人員30日凌晨在現場協助救援。（共同社）
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（中央社記者侯姿瑩新加坡1日專電）韓國首爾梨泰院踩踏意外造成逾百人喪命。專家指出，一但發生踩踏事件，關鍵是確保身體平衡且可開張雙腿降低重心，並建議用手臂在胸前撐起三角形，保護前胸；星媒也整理了保命6招。

梨泰院10月29日晚間因萬聖節活動聚集人潮引發踩踏意外，韓聯社報導，依官方公布數據，死亡人數已攀升至156人，另有29人傷勢嚴重、122人輕傷。

國際間近年發生不少重大死傷踩踏事件，包括10月初在印尼東爪哇省瑪琅市（Malang）的體育場有球迷鬧事，警方發射催淚瓦斯試圖控制局勢，群眾恐慌演變成133死踩踏意外。

如遇上踩踏事件，該如何保命？聯合早報、海峽時報（The Straits Times）等星媒整理關鍵6招，包括不要彎腰或下蹲，以防跌倒；用手臂在胸前撐起三角形，保護前胸；避免逆人流移動尋找掩護體做為緩衝；若不慎跌倒，盡量保持側臥姿勢雙手抱頭保護後腦及頸項，並蜷縮身體

聯合早報引述專家指出，在人潮密集的地方，時刻要有「遠離危險」的意識；若遇到人潮擁擠，要走到人群邊緣，不要擠在中間，以免行動受到限制。

專家表示，一但發生踩踏事件，務必確保身體平衡，特別是女性，可開張雙腿以降低重心，穩住身體。另外，掙脫人群逃往高處同樣是自救的好方法，但必須確保人能在高處站穩。

也有專家建議，用手臂在胸前撐起三角形狀，用雙肘保護前胸，好讓自己有呼吸的空間；有人推擠時，也可用手臂擋住，保護自己。遇上人潮推擠，還可以尋找牆壁、燈柱、車輛等不易被推倒的物體做為掩護體。

報導引述多次參與跨年倒數等大型活動的專家表示，新加坡大型活動通常會提前幾個月策劃，並須向當局提交人流管控計畫。所有活動區域會安排足夠安全人員及監視器監控情況，若人數逼近上限，會立即採取因應行動。

紐時報導，這次梨泰院踩踏意外的死者中，女性約為男性兩倍。學者分析，主要是女性體型相對嬌小、手力弱，不容易逃出高密度擁擠空間。

事發地點在梨泰院漢密爾頓飯店（Hamilton Hotel）附近一條狹窄的下坡巷弄。韓媒指出，擁擠人群及狹窄空間被視為意外發生的主因，最常見的死傷原因是壓縮性窒息。（編輯：陳惠珍）1111101

韓國首爾梨泰院29日發生嚴重踩踏意外，Google地圖標註意外地點。（圖取自Google地圖google.com.tw/maps）
韓國首爾梨泰院29日發生嚴重踩踏意外，Google地圖標註意外地點。（圖取自Google地圖google.com.tw/maps）
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