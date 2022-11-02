梨泰院踩踏事故疑有失職 首爾警察廳等機構遭搜查

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（中央社首爾2日綜合外電報導）韓國警察廳調查人員今天突襲搜查首都首爾警察廳和該市龍山警察署等多個機構，以調查造成156人喪命的梨泰院踩踏事故是否為官方失職所導致。

美聯社、韓聯社等媒體報導，韓國警察廳特別搜查本部今天對首爾警察廳、龍山警察署和龍山區政府等8處公共機構進行了強制搜查。

韓國警察廳昨天承認，儘管首爾警方在29日當晚踩踏事故發生前幾小時便陸續收到至少11通路人報案電話，指梨泰院漢密爾頓飯店（Hamilton Hotel）附近一條狹窄巷子裡擠滿萬聖節狂歡人潮且正開始失控，但警方卻遲未採取行動。

韓國警察廳表示，特別搜查本部人員從首爾警察廳等機構取回文件和其他資料。近幾個月韓國放寬COVID-19限制，這場萬聖節活動本來就預期會有10萬人參加，當地官員和警察現在面臨尖銳問題：為什麼他們未在這小範圍夜生活區進行人群管制或部署足夠人員。

這是警方首次就這起事件開展強制搜查。搜查本部計畫透過搜查獲得的資料進一步調查踩踏事故發生前4個多小時內接到11通報案電話的警員是否盡到職責，以及獲知相關情況的各級指揮官和工作人員是否採取了妥當的措施等。

搜查本部還將確認萬聖節警力投入計畫等全面準備情況，並調查事故當天龍山警察署採取的安全管理措施是否得當。預計搜查本部還將調查龍山警察署在萬聖節前曾向首爾警察廳要求增配警力卻遭到拒絕的疑點。

而據路透社報導，專家表示，當全韓國在為這起萬聖節派對踩踏事故死難者哀悼的同時，許多人皆面臨心理創傷，包括那些跟這件事並無直接關係的人，而在尋求答案時，有時會歸咎於受害者。

蔚山大學醫院精神病學教授鍾金勇（Jun Jin-yong，音譯）表示，災難對情緒和心理健康的影響可能觸及社會各個角落，部分原因是災難發生最初的幾小時裡出現大量令人不安的圖像。

他說：「這透過新聞媒體和社交媒體傳播得非常快，直接和間接地影響人們，甚至那些未受影響的人也可能感到苦惱和沮喪，幾乎對整個社會帶來一種恐懼感。」

在災難的性質和規模還不得而知時，受害者接受心肺復甦術（CPR）搶救的畫面已迅速在社交媒體傳開，而後又在主流新聞媒體上重播。接著，人們開始紛紛猜測是什麼導致這場災難。

鍾金勇說：「大多數人很難接受，他們碰巧在那裡不是任何人的錯。當你一直問他們為什麼當初會在那裡…這是社會衝突的根源。」他說，人類有一種自然傾向，就是為災難尋求解釋，將責任歸咎於人或一系列狀況。

「當你看人們對災難的反應，難免有那種試圖找到替罪羊並予以譴責的反應。例如，當韓國首次出現COVID-19病例時，有很多責備式的反應，好比『你為什麼去那裡？你為什麼傳播給其他人？』」

18歲的金凡振（Kim Bum-jin）說，反覆想到這場災難讓他無法入睡或進食。「記憶不斷湧現，我現在聽到任何警報聲都會驚慌失措。」

他說：「每個人都在那裡享受一場慶典。沒有人知道會發生事故。我不明白怎會有人責怪（受害者和倖存者）。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1111102