梨泰院慘案開放失物招領 親屬目睹髒破遺物悲痛

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（中央社首爾1日綜合外電報導）韓國首爾梨泰院10月29日萬聖節人群踩踏慘劇釀156死，警方將收集到的1.5公噸失物放在體育館供人認領，各樣受損骯髒物品衣物透露當時混亂情況，親友見罹難者遺物不禁悲從中來。

法新社報導，這座空蕩龐大的體育館先前充當臨時停屍間，如今則擺放一排排整齊陳列的失物，每件都貼上一張寫有識別號碼的便利貼，開放給準備在本週為罹難者舉行喪禮的家屬來認領親人生前珍視的遺物。

現場可見一副破裂的眼鏡、一個骯髒的絨毛玩具和沾有血跡的慢跑鞋。警方一共陳列了約260件衣物和256雙鞋，當中包括一些萬聖節道具服，許多都皺巴巴的並沾染汙垢或乾掉的血跡。

這些破損扭曲的個人物品，像是一本殘酷目錄，紀錄一個個失去的年輕生命。

一名顯然深受打擊的男子在失物間穿梭，胸前握著一件衣物，他在各種瑣碎雜物中尋索，有從錢包裡掉出的搞笑照片、幾本護照和一頂萬聖節扮裝假髮。

現場一名員警告訴法新社，有些家屬前來，含淚帶著親人的遺物離開。

現場還有韓國當局收集到的約160件電子裝置。一名法新社記者見到約20組蘋果（Apple） AirPods無線耳機，以及幾支智慧手錶，有些錶帶都斷了。

每件失物都仔細貼上標籤，當中有些還寫上罹難主人的姓名。首爾地方警察廳一名警官告訴法新社：「我們盡可能收集最多物品，以免漏掉罹難者的失物。」

至少有26名死者是外國籍，來自伊朗、美國和法國等十幾個國家。招領失物當中有一本俄文版的「福爾摩斯冒險史」（The Adventures of Sherlock Holmes）。有4名俄國女子在這場災難中罹難。（譯者：張正芊/核稿：何宏儒）1111101