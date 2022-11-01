更多編輯台推薦新聞：
研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症
科技

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路
國際

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次
運動

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
農遊券新一波開搶 即起至12/25買600送600限量9萬份
首頁 / 國際
梨泰院踩踏百死
新聞專題
梨泰院踩踏百死1/54
首頁 / 國際

梨泰院踩踏意外前4小時接獲11通報案 警方僅依「一般申訴」處理

2022/11/1 21:52（11/1 22:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
韓國首爾梨泰院踩踏造成156人死亡，警察廳長尹熙根（後中）1日表示，在事發前就接獲多起急於警告民眾危險聚會的報案電話。（路透社）
韓國首爾梨泰院踩踏造成156人死亡，警察廳長尹熙根（後中）1日表示，在事發前就接獲多起急於警告民眾危險聚會的報案電話。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾1日綜合外電報導）韓國首爾梨泰院踩踏造成156人死亡，警察廳長尹熙根今天坦言，在事發前就接獲多起報案。根據紀錄，早在事發4小時前的晚間6時34分就有人報案，截至事件發生前，共有11通報案電話。

梨泰院10月29日晚上因萬聖節活動聚集人潮引發踩踏意外，造成156死、152傷。專家認為，現場缺乏適當人群和交通控管，加劇人數激增狀況。警方雖預估當晚梨泰院將聚集多達10萬人，卻僅部署137名警力。

南韓警察廳廳長尹熙根今天向國人致歉，並矢言將查明真相。他在記者會上表示：「我們證實，在事故發生前，曾接到多通急於警告民眾危險聚會的報警電話，但現場應對措施並不到位。」

根據警方報案紀錄，在事發前的4小時內，共接獲11通報案電話。但當時這些報案只被警方認定為「一般申訴」，並沒有得到妥善處置。

韓國媒體報導，尹熙根下午出席國會行政安全委員會時表示：「在事故當天晚上，從晚上6時34分左右開始共收到11通112報案，告知了現場的危險程度與緊迫性，但警方對於防範事故發生的預防措施不足。」

在晚上6時34分的報案電話中，報案人聲稱位處於梨泰院漢密爾頓飯店（Hamilton Hotel）前的便利商店附近，表示這條窄巷人來人往，令他感到十分不安。

他指稱，想要出去的人，卻被不斷向前擠的人潮推著走，感覺可能會被壓死。他好不容易脫身，認為警方需要趕緊派人管制，疏通人群。

警方問說，「你覺得人潮難以走動，一不小心摔倒就會出大事故是嗎？」

報案人回答，「是的。向上走的巷子很窄，但從（地下鐵）梨泰院站下車的人都走了上來，和想要離開的人群混雜在一起，然後又和在俱樂部排隊的隊伍混在一起」。

數小時之後，這條窄巷爆發嚴重踩踏事故，摔倒的人群在不及4公尺寬的巷子內層層疊疊，釀成數百人死傷。

警方當晚還接到另外10通類似報案電話，並公布所有通話內容。

多名報案者都稱現場擠得水洩不通，情況真的很嚴重、緊急，強調「真的會死人」，要求警方趕緊派人，但並未獲得解決。

在晚上9時10分的報案電話中，報案者稱現場實在太多人，感覺有人要被壓死了。警方要求報案者提供所處的商家位置。報案者回答說，「不是哪個商家，是整條街」。

在晚上10時11分的第11通報案電話中，甚至已經傳出人群的慘叫聲。

晚上10時24分，鄰近消防署接獲通報，稱現場有十多人被壓住，之後1小時內又接連收到81件出現呼吸困難者的通報，但受限於窄巷環境，警消根本難以進入救援。

路透社報導，警方對記者表示，在11通報案電話當中，警方有4次抵達現場。目前並不清楚警方為何沒有處置其他報案電話，以及他們在到達現場後採取了哪些應對措施。

路透社記者詢問針對4通報案電話的回應內容，警察廳官員稱，「一切都在調查中，現階段難以回答」。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1111101

延伸閱讀
梨泰院踩踏意外 法律恐難究責故意推擠民眾與旁觀商家韓國內政部長為梨泰院慘案致歉 人民情緒由驚轉怒梨泰院踩踏事件傷亡身分難確認 手機醫療卡增加醫護救援效率梨泰院踩踏意外釀上百死 關鍵6招保命自救
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
梨泰院踩踏意外增至156死 韓警察廳長認人潮管控措施不足