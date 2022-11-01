梨泰院踩踏意外前4小時接獲11通報案 警方僅依「一般申訴」處理

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韓國首爾梨泰院踩踏造成156人死亡，警察廳長尹熙根（後中）1日表示，在事發前就接獲多起急於警告民眾危險聚會的報案電話。（路透社）

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（中央社首爾1日綜合外電報導）韓國首爾梨泰院踩踏造成156人死亡，警察廳長尹熙根今天坦言，在事發前就接獲多起報案。根據紀錄，早在事發4小時前的晚間6時34分就有人報案，截至事件發生前，共有11通報案電話。

梨泰院10月29日晚上因萬聖節活動聚集人潮引發踩踏意外，造成156死、152傷。專家認為，現場缺乏適當人群和交通控管，加劇人數激增狀況。警方雖預估當晚梨泰院將聚集多達10萬人，卻僅部署137名警力。

南韓警察廳廳長尹熙根今天向國人致歉，並矢言將查明真相。他在記者會上表示：「我們證實，在事故發生前，曾接到多通急於警告民眾危險聚會的報警電話，但現場應對措施並不到位。」

根據警方報案紀錄，在事發前的4小時內，共接獲11通報案電話。但當時這些報案只被警方認定為「一般申訴」，並沒有得到妥善處置。

韓國媒體報導，尹熙根下午出席國會行政安全委員會時表示：「在事故當天晚上，從晚上6時34分左右開始共收到11通112報案，告知了現場的危險程度與緊迫性，但警方對於防範事故發生的預防措施不足。」

在晚上6時34分的報案電話中，報案人聲稱位處於梨泰院漢密爾頓飯店（Hamilton Hotel）前的便利商店附近，表示這條窄巷人來人往，令他感到十分不安。

他指稱，想要出去的人，卻被不斷向前擠的人潮推著走，感覺可能會被壓死。他好不容易脫身，認為警方需要趕緊派人管制，疏通人群。

警方問說，「你覺得人潮難以走動，一不小心摔倒就會出大事故是嗎？」

報案人回答，「是的。向上走的巷子很窄，但從（地下鐵）梨泰院站下車的人都走了上來，和想要離開的人群混雜在一起，然後又和在俱樂部排隊的隊伍混在一起」。

數小時之後，這條窄巷爆發嚴重踩踏事故，摔倒的人群在不及4公尺寬的巷子內層層疊疊，釀成數百人死傷。

警方當晚還接到另外10通類似報案電話，並公布所有通話內容。

多名報案者都稱現場擠得水洩不通，情況真的很嚴重、緊急，強調「真的會死人」，要求警方趕緊派人，但並未獲得解決。

在晚上9時10分的報案電話中，報案者稱現場實在太多人，感覺有人要被壓死了。警方要求報案者提供所處的商家位置。報案者回答說，「不是哪個商家，是整條街」。

在晚上10時11分的第11通報案電話中，甚至已經傳出人群的慘叫聲。

晚上10時24分，鄰近消防署接獲通報，稱現場有十多人被壓住，之後1小時內又接連收到81件出現呼吸困難者的通報，但受限於窄巷環境，警消根本難以進入救援。

路透社報導，警方對記者表示，在11通報案電話當中，警方有4次抵達現場。目前並不清楚警方為何沒有處置其他報案電話，以及他們在到達現場後採取了哪些應對措施。

路透社記者詢問針對4通報案電話的回應內容，警察廳官員稱，「一切都在調查中，現階段難以回答」。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1111101