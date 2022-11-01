梨泰院踩踏事件傷亡身分難確認 手機醫療卡增加醫護救援效率

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智慧型手機配有查詢緊急聯絡人與緊急醫療資訊的功能，方便周遭的人在第一時間了解患者的狀態。圖為蘋果手機中的「醫療卡」功能。（圖取自Apple Support網頁support.apple.com）

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（中央社網站）韓國梨泰院踩踏意外數百人輕重傷、死亡，在死傷人數眾多的災難現場，醫護人員確認患者身分變成一大挑戰。若這時手機有設定緊急醫療資訊，就可以讓醫護第一時間了解患者的重要資訊，增加患者活命的機會。

韓國網紅宋讚養在臉書（Facebook）分享，在韓國的醫院若有無意識的急救病患，醫護人員第一時間會檢查患者手機是否有設定緊急醫療資訊。這項功能可以讓醫護不用透過警方，馬上就能查詢病患的資訊。

各家手機都有紀錄緊急醫療資訊的功能，不過各廠牌在名稱上可能有所差異。以下整理手機中醫療資訊功能的相關資訊：

什麼是醫療卡／緊急救援資訊？

醫療卡或稱緊急救援資訊，是手機中用於記錄個人身體狀況、緊急連絡人等資訊的功能，可以在緊急危難時，讓第一線的人員了解自身的重要醫療資訊。在iOS系統中稱為「醫療卡」、Android系統則稱為「緊急救援資訊」。

（中央社）

如何在手機設定醫療資訊？

iOS系統

開啟「健康」App，進入「摘要」頁面，點選右上角個人資料圖示，即可進入「醫療卡」進行編輯。

編輯完成後，到最下方「緊急情況時取用」項目，開啟「顯示於鎖定頁面」，在緊急危難時救護人員才可以在手機鎖定時看到資訊。

iOS系統手機開啟「健康」App後，進入個人頁面可找到「醫療卡」，可以編輯個人資訊及緊急連絡人。（中央社）

Android系統

Android系統的醫療資訊功能，會隨著不同廠牌、版本而有不同的名稱及位置。使用者可在手機下載「個人安全」，或是在設定頁搜尋「緊急聯絡人」、「緊急求援資訊」等關鍵字，就可找到該功能。

以Sony手機為例，開啟「設定」，點選「安全性與緊急援助」，就可編輯緊急聯絡人與個人醫療資訊。

Sony品牌手機可在設定頁面找到「安全性與緊急援助」，點選進入緊急資訊編輯頁面。（中央社）

如果手機有設密碼，緊急時醫護人員要怎麼看到？

醫療資訊不用解鎖手機就可以看到，打開手機網上滑後，在密碼的下方會出現「緊急服務」、「緊急」等字樣，只要點開就可以看到個人醫療資訊。（編輯：林傑立）