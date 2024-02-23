韓醫師罷工潮延燒 醫療災難預警升至「嚴重」級

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（中央社首爾23日綜合外電報導）在韓國實習醫師本週發動大規模罷工後，當局今天將保健醫療災難預警提升至最高級別「嚴重」；同時，國務總理韓悳洙表示，公立醫院將延長工時，以應對醫療系統與日俱增的壓力。

路透社報導，韓國近2/3年輕醫師集體缺勤，抗議政府計劃讓醫學院擴大招生。這場抗議行動使得醫院不得不拒絕收治患者，並取消手術，也升高爭議持續延燒可能進一步打亂醫療系統的隱憂。

韓悳洙在災難管理會議開場時表示，公立醫療機構的運作程度將升至最高級別。

他說，公立醫院將延長營運時間，週末假日也會開放。

韓國保健福祉部表示，截至目前為止，有超過8400名醫師加入罷工行列，相當於韓國住院醫師和實習醫師總人數的64%左右。

雖然這群人僅占全國醫師總數10萬人的一小部分，在教學醫院員工中卻占相當大一部分，在某些情況下甚至超過40%，在醫院每日運作方面扮演重要角色。

他們的角色在大型醫院的急診室、加護病房和手術室特別重要，這些單位會接收次級醫院和私人開業診所轉送來的病患。考量成本等因素，較大型的醫院過度依賴實習醫師。

醫院與日俱增的壓力，促使政府今天將保健醫療災難預警從「謹慎」升高至「嚴重」級別。

自從實習醫師本週為抗議政府計畫而紛紛罷工以來，韓國一些最大型醫院的急診單位就面臨沉重負擔。

參與抗議的醫師們表示，真正的問題在於薪資和工作條件，而不是醫師人數。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1130223