韓國醫協挺罷工醫師 將投票決定未來行動

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（中央社記者廖禹揚首爾22日專電）為抗議醫學院招生增額政策，韓國提出辭呈或罷工的住院醫師人數逐漸增加，韓國政府為此祭出強硬措施，醫師協會則力挺醫師，表示將投票決定未來行動。

大韓醫師協會非常對策委員會今天召開記者會表示，原定3月10日進行的總動員大會，將提前至3月3日舉行，並著手籌辦投票，確認全體會員是否贊成採取集體行動。

截至21日晚間10時為止，韓國各地主要實習醫院的住院醫師已有9275人請辭，占比來到7成以上；罷工住院醫師人數則增至8024人。

委員會強調，至今為止提出請辭或罷工的醫師都是出於個人意願，並非政府所稱的「違法集體行動」；委員會並批評政府以人民的生命健康要挾醫師，無異於「用孩子綁住妻子的家暴丈夫」，忽視對政府民粹政策感到失望、基於自由意志拋棄自身未來的醫師們的選擇。

委員會表示，醫學院招生增額的政策並無根據，政府聲稱與醫協數次討論增額規模的說法也是「謊言」；委員會主張，必要醫療人員及主治醫師人數絕對不少，是因為在面對法律問題負擔、辛苦勞動下卻無法得到適切報酬才不願繼續留在業界。

委員會認為，政府很容易就能解決這些問題，但偏偏要執著於增加醫學生人數，若真有醫療人力不足的問題，大可引進外籍人力。

韓國政府為因應老化人口的未來需求，決定自2025學年起將大學醫學院招生名額大幅增加65%，每年增加約2000人，引發醫界不滿，認為政府忽視真正問題所在，且增招醫學生可能導致專業訓練不充分等問題；贊成政策者則認為醫師的反彈是為維護個人利益與社經地位。

韓國保健福祉部今天已將這次事件引發的醫療危機層級提升至最高的「嚴重」階段，政府23日上午將舉行中央災難安全對策本部會議，商討住院醫師集體請辭、罷工事態的應對方案。（編輯：陳慧萍）1130222