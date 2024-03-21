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韓國政府下週扣留罷工醫師執照 吊照3個月

2024/3/21 18:25（3/21 19:16 更新）
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圖為首爾一家醫院的醫護人員。（韓聯社）
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（中央社記者廖禹揚首爾21日專電）韓國政府今天表示，下週起將正式對未回到工作崗位的罷工醫師實施扣留執照處分，吊照3個月。大韓醫師協會主張此舉違反勞動公約，要求國際勞工組織介入，但因不符資格遭拒。

在住院醫師罷工事件中擔任中央事故應對本部長的韓國保健福祉部第2次官朴敏守，今天在中央事故應對本部會議上表示，當局將在下週開始對違反復工令的醫師進行中止執照效力3個月處分。

朴敏守說明，處分對象收到預告通知後可提出意見，但至今幾乎沒有住院醫師回覆，隨著接收回覆期限屆滿，罷工醫師下週起將陸續符合處分條件；他也指出，許多人並未簽收處分預告通知，可以預見之後很有可能也不簽收執照中止處分通知，若多次通知未收件，處分將自動生效。

不滿政府大幅增招醫學生政策的住院醫師2月中大舉請辭、罷工，規模達到一萬多人，即使政府下達復工令，並強調在3月前復工將從輕處分，回到醫院工作的醫師仍不多。

除已取得住院醫師資格的罷工醫師可能因此被扣留執照3個月，本該在今年進入醫院的實習醫師若因放棄實習資格，未在本月底前由教學醫院登錄管理系統，明年也將無法取得住院醫師資格。

大韓醫師協會先前指控政府針對醫師的復工令為強制勞動，違反國際勞工組織（International Labour Organization,ILO）規定，要求ILO介入調查。但據韓國勞動部確認，ILO表示只接受政府或國內外代表性勞資團體要求提供意見，但醫協並不符合資格。

韓國政府與醫界在增招2000名醫學生上互不相讓，隨著醫學院教授表態將集體請辭，力挺住院醫生，情況可能更加惡化。但醫界對於解決方案意見仍未統一，主張對話的聲浪也逐漸抬頭。

朴敏守說，當局希望各醫師團體組成一個代表團來與政府對話，但目前尚未成形。他指出醫療改革「不是能慢慢等到完美組成代表團後才進行的事」，政府會積極與大韓住院醫師協議會、醫學院教授協議會及非常對策委員會等團體溝通。

與醫界僵持同時，韓國政府仍快速推進醫療改革腳步，日前確定以非首都圈為主的各校增招醫學生配額後，預計也將推出新規，限制首都圈5大醫院等大型綜合醫院過度擴張病床數等醫療資源，確保新增醫師人力及病患留在非首都圈，排除醫界憂心增招醫學生只會增加綜合醫院廉價勞力的疑慮。（編輯：周永捷）1130321

#韓國
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