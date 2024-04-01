韓國醫師罷工月餘 尹錫悅重申增招2000人底線

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（中央社記者廖禹揚首爾1日專電）反對增招醫學生的韓國住院醫師自2月中旬罷工至今，總統尹錫悅今天重申至少增招2000人的底線，要求醫界若主張減少，應提出具體且統一的合理方案，而非以集體行動施壓。

尹錫悅今天上午在首爾龍山區總統辦公室就醫學院增招、醫療改革發表對國民談話，做出以上表示，指出醫界對減少增招人數無法統整內部意見的現實問題，並以提出「統一方案」為條件，就因增招人數僵持不下的現況表達較為軟化的態度。

韓國聯合新聞通訊社指出，這是尹錫悅首次鬆口暗示增招人數可能再商議。但他也表示，政府提出「增招2000人」的數字是經過充分討論與計算所得出的結果，「決定之前也與醫師團體等醫界人士充分討論」。

對於階段性增招的要求，尹錫悅反問，「若一開始就能採取漸進式增招，為什麼過去27年來無論哪個政府都無法增招哪怕一名醫學生」，指出若要在20年後達到增加2萬名醫師人力的目標，現在起從每年數百人開始階段性增招，最後也會變成一年得多招4000人的狀況，「為了公平錄取有意讀醫的學生，平均分配每年增招人數更為妥當」。

「不能讓過去27年反覆發生的錯誤再次重演」，尹錫悅說，雖然9成民意都贊成增加醫師人力，但歷任政府在醫界反對下皆未能實現，「歷任政府奮戰了9次，9次全都輸了，醫師的職業壟斷也愈加鞏固」，批評歷任政府因政治考量使情況變得更難以收拾，「這就是民主的危機」，同時強調改革醫療結構正是民心所向。

尹錫悅說，政府不會接受醫界沒有邏輯與根據、試圖以硬碰硬方式達成目標的做法，要求醫師們立即停止集體行動，提出合理的提案與根據，政府也會依程序實施經過充分討論的妥適政策。

尹錫悅也批評醫界以介入國會選舉等言論威脅政府的行為，「這種行為威脅的不是身為總統的我，而是威脅國民」，並對罷工進入7週的住院醫師們表示，若持續置義務於不顧，以獨占性的權限為武器、將國民的生命當作人質，政府也只能依法處置，強調一切應對措施都合法進行；同時對受影響的國民表達歉意。

韓國住院醫師因不滿政府提出2025年起每年增招2000名醫學生的醫療改革方案，2月中旬起大舉請辭、罷工，在政府與醫界僵持不下的狀況下，醫學院教授等資深醫師也不堪人力短缺帶來的高強度工作，今天起紛紛開始加入抗議行列，包括自發性辭職、拒絕授課及加班等。（編輯：郭中翰）1130401