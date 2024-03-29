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陷貪腐調查仍獲任命惹議 韓國駐澳洲大使請辭獲准

2024/3/29 17:24
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（中央社首爾29日綜合外電報導）韓國駐澳洲大使李鐘燮於遭貪腐調查期間獲得任命而引發質疑，今天宣布請辭。距離激烈國會大選登場不到兩週，此事已對總統尹錫悅的執政黨造成衝擊。

路透社報導，4週前甫獲任命為駐澳洲大使的李鐘燮正在接受調查。他遭控擔任國防部長期間，曾試圖以不當方式影響去年海軍陸戰隊士兵殉職案的調查。

韓國外交部在聲明中指出：「他的辭呈已呈報總統，並已決定將獲批准。」

路透社暫時無法聯繫到李鐘燮要求置評。

李鐘燮之前否認有任何違法行為，強調願意完全配合調查。

他10日赴坎培拉履新時，外界對此一人事任命的批評聲浪急遽升高，反對黨人形容這是企圖逃避訊問。

就連尹錫悅的執政黨國民力量黨（People Power Party ）內也有人認為，李鐘燮不是大使一職的適當人選，解除對他的出境禁令是一大錯誤。

李鐘燮以參加正式會議為由而於上週返回首爾，表示希望有機會向處理本案的國家反貪腐機構答話。（譯者：洪啟原/核稿：何宏儒）1130329

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