韓國前法務部長參選國會 批「檢察官獨裁政權」

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（中央社記者廖禹揚首爾27日專電）在前韓國總統文在寅任內曾短暫任法務部長的曹國今年初創建祖國革新黨並宣布參選國會議員，他今天批評現任總統尹錫悅政府「檢察官獨裁」做法讓韓國民主開倒車，希望透過爭取新一屆國會席次，讓政府在政治上完全「無力化」。

曹國今天下午與外媒會談，被問及創立新黨及參選動機時指出，尹錫悅與執政黨國民力量非常對策委員長、前法務部長韓東勳都是檢察官出身，在獨占搜查權及起訴權的狀態下培養了自身的影響力，似乎也因此對權力產生了野心，「與過去策劃軍事政變的政治軍人沒有兩樣」，並稱之為「檢察官獨裁政權」。

曹國說，在2016年的燭光革命後，韓國的民主表現一躍成為美國媒體都稱頌的「先進國」，但在尹錫悅政府執政後卻開始開倒車。

韓國4月將舉行國會選舉，他說，輿論對透過國會選舉審判尹錫悅政府的聲浪高張，代表檢察官獨裁政權的高牆已產生裂痕，「韓國將停止倒退」。

他對於尹錫悅政府箝制言論表達憂心同時，也批評尹政府的外交政策「回到了冷戰時代」，「他們似乎忘記了外交的根本是確保韓國的國家利益」，認為現在的外交政策過度偏向韓美日同盟，「與中國、俄羅斯等其他國家的外交消失，甚至陷入敵對狀況」。

祖國革新黨提出口號「剩下的3年太長了」，有媒體好奇曹國是否有意推動彈劾尹錫悅。但曹國說，「終結政權」不一定只能靠彈劾，「彈劾在韓國法律上僅限於總統有罪的狀況，有許多限制」，希望透過這次國會選舉與最大在野黨共同民主黨合作確保200以上席次，瓦解尹錫悅政權。

被問及對政權交替時常出現的「成功報仇」的看法，曹國表示，「我或我們政黨從未使用過這個詞」，「我是守法的人，不可能進行違法的復仇」，並指出讓尹錫悅等現任政府官員受到法律制裁並非報仇，而是正當且合法的懲處。

曹國在2019年被指定擔任法務部長後不久，家人就接連爆出醜聞，上任一個月後火速請辭，此後官司纏身，因子女升學舞弊及涉嫌禁止違反不正當請託法等罪嫌在2審獲判有期徒刑2年，正向大法院（相當於最高法院）上訴。

對於為何在這種狀況下仍出來創黨參選，曹國表示就算不知道大法院何時宣判、會如何裁定，「我還是認為不能躲起來生活」，表達與尹錫悅政府正面對決的決心。他說祖國革新黨並非他個人的所有物，「即使是最壞的結果，我也不會死，被關起來應該也能堅持」，相信其他黨員、議員們能堅守下去。（編輯：馮昭）1130327