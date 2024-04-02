韓國醫學院教授聲請停止實施增招政策 法院駁回

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾2日專電）韓國政府決定自2025年起每年增招2000名醫學生的政策引發醫界不滿，各大學醫學院教授協議會向法院聲請強制停止相關措施執行，今天遭法院以不具聲請資格為由駁回。

這是韓國法院首次駁回醫學生增招相關訴訟，首爾行政法院表示，提出聲請的全國33所醫學院教授協議會代表在此案並不具直接具體的法律利害關係，因此不具聲請資格。

韓國全國醫學院教授協議會提出聲請的執行對象是保健福祉部與教育部長，要求停止執行2025學年度增招2000名醫學生的措施，主張增招措施違反高等教育法、大學入學實行計畫必須在入學年度1年10個月前公告的規定。

但法院認為，增招措施直接影響對象為各大學校長，且高等教育法相關規定並非為了保護教授利益，若增招學生導致教授對提供優質醫學教育造成障礙，也是因為各大學本身的環境條件，應從改善教學設施或補充教職員人數等方式解決。

除醫學院教授提出聲請外，另外還有5件韓國住院醫師、醫學生等團體或個人就增招措施提出行政訴訟，其中1日由全國40所醫學院學生提起的訴訟共有1萬3000多人參與，目前仍待法院決定是否受理。（編輯：陳惠珍）1130402