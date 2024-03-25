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聲援罷工實習醫師 韓國醫學教授減少看診時數

2024/3/25 14:29
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（中央社首爾25日綜合外電報導）韓國醫學教授們表示，為了支持一個多月來抗議政府計劃增加醫學院招生人數而罷工的實習醫師，將從今天開始減少看診時數。

韓國醫學教授協會會長金昌洙（Kim Chang-soo，音譯）告訴記者：「很明顯，增加醫學院招生人數不僅會破壞醫學院教育，還會導致我國醫療保健系統崩潰。」

他表示，教授們將開始縮減門診病患治療時間，專注在急、重症患者身上，同時也有一些教授提出辭呈。

韓國政府計劃從2025年起增加每年醫學院入學人數，實習醫師因此展開罷工，迫使多家醫院拒收患者，並延後手術時間。

韓國政府表示，韓國是全球高齡化最快速的社會之一，這項計畫對於解決醫師短缺的問題至關重要。但批評者認為，當局應先把重點放在改善實習醫師的工作條件上。

韓國實習醫師今年2月20日開始罷工，但總統尹錫悅（Yoon Suk-yeol）矢言不會在這項計畫上讓步。尹錫悅將醫療改革視為他標誌性的政策行動之一。

韓國政府還威脅吊扣罷工醫師的執照，但尹錫悅昨天似乎尋求更和緩的方式，催促總理韓德洙（Han Duck-soo）在處理吊扣執照問題時尋找「靈活的措施」。

尹錫悅辦公室表示，他還命令韓德洙成立「有建設性的諮詢機構」，與所有醫療人員對話。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1130325

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