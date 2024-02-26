韓住院醫師請辭破萬人 政府最後通牒2月底前復工

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（中央社記者廖禹揚首爾26日專電）韓國住院醫師抗議醫學院增招的大規模請辭、罷工行動持續一週，至今累計1萬多人提交辭呈。韓國政府今天發出最後通牒，要求29日前全面復工，否則可能被吊扣執照。

韓國中央災難安全對策本部今天再次要求擅離崗位的住院醫師於29日前復工，表示若在此期限前復工者，政府將就違反行政法事項酌情處理，否則可能面臨至少3個月的吊扣執照處分，甚至會遭調查、起訴等。

根據100家主要教學醫院統計，截至23日晚間已有1萬多名住院醫師遞出辭呈，約占80.5%；請辭後未經受理便離開工作崗位的住院醫師有9000多人。

韓國聯合新聞通訊社報導，保健福祉部次官朴敏守在會中強調，若留下吊扣執照的紀錄，可能影響未來赴海外就業等規劃，呼籲罷工醫師深思熟慮。

這次訂下的2月底期限，可能是考慮到年輕專科醫師續約時程。除了第4年住院醫師將在月底完成實習，決定是否留院擔任專科醫師，現任專科醫師中也出現不續約的聲浪，可能使這次罷工導致的人力缺口進一步擴大。

韓國住院醫師要求的立即撤回醫學院增招及醫界不滿的醫療新規等，目前看來與政府立場南轅北轍；雖有教授級醫師積極協調對話，但在政府不斷發出復工令等強硬行政措施的作法下，「保護住院醫師」的意見也不斷增強。

首爾大學醫學院教授協議會非常對策委員會今天與住院醫師會談後發表聲明，主張若要讓住院醫師回到醫院，必須要靠說服的方式，而非強制性措施及脅迫，強調若學生們受到不當對待，教授們也會採取相應措施。

另有部分教授級醫師則對協調對話保持懷疑態度，考慮解除在醫院的兼職，以行動表示對住院醫師的支持。（編輯：郭中翰）1130226