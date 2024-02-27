韓國醫師罷工 護理師獲法律保障可執行醫療行為

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（中央社首爾27日綜合外電報導）韓國衛生部長今天表示，韓國護理師已獲法律保障，可操作一些通常由醫師執行的醫療程序。與此同時，當局正試圖減實習和住院醫師罷工給醫院工作人員帶來的負擔。

路透社報導，為抗議政府以增加醫學院招生人數，來解決醫療人力不足問題，韓國實習和住院醫師上週展開罷工後，護理人員抱怨他們不僅要面對繁重的工作，還得承受法律風險。

在超過2/3年輕醫生以集體請辭、罷工方式抗議後，各大醫院服務受到影響，急診室開始拒絕接收患者，手術和其他醫療程序被迫取消或延後。

韓國保健福祉部部長曹圭鴻（Cho Kyoo-hong）表示，政府正在推動一項「依法保護在醫療機構內執行醫療程序的護理人員」計畫，而他們可執行的工作範圍將由醫院決定。

韓國政府已邀請罷工醫師進行對話，但雙方還未碰面。未參與罷工的高級醫生和私人執業醫生也舉行集會，敦促政府取消上述計畫。

曹圭鴻再次呼籲參與罷工的9000多名年輕醫師在本月29日前重返工作崗位，即可免受執照被吊銷、可能遭起訴和被逮捕等懲罰。

參加抗議活動的年輕醫師表示，政府應優先解決薪資和工作環境問題，再試圖增加人力。

在改善醫療服務的一系列政策計畫中，韓國政府表示將年增2000名醫學院新生，並擴大對醫療事故訴訟和起訴的法律保護。

此外，政府也計劃獎勵選擇小兒科和普通外科等重要科別的醫師，以及在醫療人力短缺較嚴重的偏鄉執業的醫師。

曹圭鴻表示，韓國政府正在加速立法，為醫師提供「其他國家沒有的那種」法律保護，使在醫療過程中受傷的患者能迅速取得應有賠償，讓醫師能夠更專注地工作。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1130227