韓國政府提醫師免責保險緩頰 反引醫界病患不滿

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（中央社記者廖禹揚首爾28日專電）抗議醫學院增招等強化必要醫療能力政策的韓國住院醫師罷工超過一週，政府祭出更為優惠的醫師免責法規草案，但反而同時引起醫界、病患方不滿。

為改善醫療環境，韓國政府推動制定醫療事故特別法，在2月1日公布加強必要醫療及區域醫療能力的系列方案，包括受到年輕住院醫師們強烈反彈的醫學院增招等措施，至27日晚間為止，近萬人向所屬教學醫院請辭，近9000名醫師罷工。

這些賭上醫師前途的住院醫師要求政府撤回每年增招2000名醫學生，以及強化醫療能力的系列方案，要求政府正視真正的醫療問題，並就所有醫療事故保障醫師免責。

採取強硬行政措施要求醫師復工同時，韓國政府27日公布醫療事故處理特別法草案，規定若醫療人員加入「責任保險」，包括美容、整形外科等所有醫療行為中，因過失而對患者造成的傷害，若患者不願追究，便不可提起公訴。

若加入「綜合保險」的醫療人員則可避免被患者提告，或在急救、分娩等必要醫療行為中造成重傷害時避免遭到公訴；在必要醫療行為過程中，若患者死亡，醫療人員刑責可獲減免。

這項草案較先前版本對醫療人員更有保障，將舊版本排除在外的美容整形、重傷害等狀況都包含在特別法適用範圍內，草案不僅引起病患、消費者團體反彈，醫師團體也並不領情。

病患及消費者團體指出這項新法案有違憲之嫌，不僅沒有經過社會協商，更將患者置於更不利境地。韓國癌症患者權益協議會向媒體表示，政府這項作法無疑是將病患當作討好醫師的籌碼。

他們也痛批，依現行法規在醫療事故中對醫療人員的責任舉證就已經很困難，如此下去在舉證問題、賠償體系上，將更往不利病患的方向發展。

大韓醫師協會非常對策委員會則對這項草案嗤之以鼻，表示「沒有任何醫師會贊同政府的想法」，指責國家強制所有醫療機關都加入健保醫療系統，但卻要醫師用自己的錢加入保險來解決紛爭，是在逃避政府應負起的責任。

對於導致患者死亡的醫療事故減免刑責的措施，醫協也認為若沒有完全免責，實際上仍無法保障醫師權益。（編輯：陳承功）1130228