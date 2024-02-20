韓國逾6400實習住院醫生辭職抗議 病患手術被迫延後恐釀公衛風險

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（中央社首爾20日綜合外電報導）韓國官員今天表示，超過6400名實習和住院醫生集體請辭，抗議政府增加醫學生人數的政策；已有約1600名醫生罷工，導致部分醫院拒收病人或延後手術，外界擔憂恐造成公衛風險。

法新社報導，韓國保健福祉部第二次官（副部長）朴敏守（Park Min-soo）告訴記者，超過6400名醫生已遞交辭呈，其中約1600人罷工。

由於韓國法律對醫護人員罷工有所限制，政府已命令這些醫生重返工作崗位，警方也示警將逮捕煽動罷工者。

朴敏守表示，政府首要工作是「維持主要醫院的緊急醫療服務及對重症病例的治療」，以避免重病患者無法獲得治療。

有鑒於韓國人口快速高齡化，衛生當局認為迫切需要更多醫師，政府計劃從明年開始將醫學院招生人數增加2000人，但醫師團體和政府為此爭論不休。

衛生當局指出，韓國醫師人數與總人口比例是已開發國家當中最低。

不過，醫師團體強烈反對大幅擴增醫學院招生人數的計畫，稱此舉將有損醫療服務品質。贊成這項計畫的人則認為，醫生主要是擔心改革影響他們的薪資及社會地位。

韓國聯合新聞通訊社（Yonhap）報導，朴敏守說，截至昨天，全國共有6415名來自100家醫院的實習及住院醫生辭職。韓國約有1萬3000名實習及住院醫生。

由於已有部分醫生罷工，導致一些病患的手術或其他治療被延後，但目前未發生醫療服務受到重大影響的情況。

為因應醫療服務可能中斷，朴敏守說，政府將延長97家公立醫院的門診時間，12家軍醫院的急診室也將對一般民眾開放。

部分醫院確實已出現醫療服務受到干擾的狀況。隨著世福蘭斯醫院的實習及住院醫生宣告罷工，醫院被迫進入緊急模式，必須調整病患手術及治療時程。

在首爾地區一些大醫院，若手術沒有迫切性，病患將被迫出院或轉院。

首爾峨山醫院一名癌症病患的看護告訴韓聯社，受到罷工影響，患者得知自己將被轉到附近另一家醫院，下個月再重新住進峨山醫院。（譯者：侯姿瑩/核稿：曾依璇）1130220