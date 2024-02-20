英美歐聯手執法 破獲勒贖軟體集團Lockbit

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（中央社倫敦19日綜合外電報導）根據今天發布於勒索軟體集團Lockbit網站的一則貼文，這個透過持有受害者資料勒索贖金、惡名昭彰的網路犯罪集團已在英美及歐洲刑警組織（Europol）聯手的執法行動中遭破獲。

路透社報導，貼文寫道，「該網站目前由英國國家打擊犯罪局（National Crime Agency）控制，並與美國聯邦調查局（FBI）以及國際執法任務小組『克洛諾斯行動』（Operation Cronos）密切合作」。

英國國家打擊犯罪局一名發言人證實，該機構已瓦解這個犯罪集團，並表示，這項執法行動「正在進行且發展中」。

美國司法部未立即回覆置評請求。

此外，這則貼文也提到其他來自法國、日本、瑞士、加拿大、澳洲、瑞典、荷蘭、芬蘭及德國的國際警察組織。

近幾個月來，Lockbit及其同夥對全球一些最大的組織進行駭客攻擊。Lockbit竊取敏感資料，威脅受害者若不支付贖金就將資料外洩，藉此牟利。

Lockbit於2020年被發現，當時在俄語網路犯罪論壇上發現其同名惡意軟體，一些安全分析師因此認為該集團總部位於俄羅斯。（譯者：鄭詩韻/核稿：侯姿瑩）1130220