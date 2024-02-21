冷凍胚胎視同生命 阿拉巴馬最高院裁定挨批

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國阿拉巴馬州最高法院16日裁定子宮外的冷凍胚胎視同「兒童」，白宮和不孕協會今天批評，這是「可怕的發展」。

法新社報導，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天表示：「全國各地婦女被逼得要面對共和黨民選官員行動帶來的毀滅性後果，從破壞生殖保健和緊急護理的機會，到威脅避孕的機會。」

「解決：全國不孕症協會」（Resolve: The National Infertility Association）也表示，阿拉巴馬州的裁決可能會對這個南部州提供體外受精（IVF）的生育診所產生「毀滅性後果」。

「解決：全國不孕症協會」在聲明中表示：「阿拉巴馬州最高法院的裁決，對於1/6受不孕影響、需要靠體外受精來建立家庭的民眾而言，是個可怕的發展。」

「解決：全國不孕症協會」說：「這個新的法律框架可能導致體外受精等服務變得不可能。」

阿拉巴馬州法院做出這項裁決，是因為一起根據該州1872年「未成年人過失致死法」（Wrongful Death of a Minor Act）對一家生育診所提起的訴訟。

有3對夫婦提告說，他們的冷凍胚胎被一名患者破壞，該名患者走進胚胎儲存處，不小心把其中幾個胚胎弄掉到地板上。

下級法院裁定胚胎不能被定義為「人」或「兒童」，並駁回過失死亡的索賠。

但阿拉巴馬州最高法院16日以7比2票數否決下級法院裁決，稱「未成年人過失致死法從表面上看適用所有未出生的孩子，沒有任何限制」。

法官密契爾（Jay Mitchell）在裁決意見中引述「聖經」說：「它適用於所有兒童，無論是出生還是未出生。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130221