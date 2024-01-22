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韓國生育補助提高 0到7歲至少可領70萬

2024/1/22 17:14（1/22 17:32 更新）
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圖為去年12月首爾一家產後護理中心空蕩蕩的新生兒室。（韓聯社）
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（中央社記者廖禹揚首爾22日專電）為搶救不斷降低的生育率，韓國政府擴大育兒金援，今年起出生的嬰兒，從0到7歲間每年都可領取補助，累計至少能獲2960萬韓元（約新台幣70萬元）。

韓國聯合新聞通訊社報導，根據韓國低生育、高齡社會委員會統計，今年起出生的嬰兒，每一名在0到7歲期間可獲得的兒童津貼、父母津貼與新生兒津貼等補助，部分金額大幅提高，希望藉此鼓勵生育。

新生兒津貼是針對養育新生兒提供的現金支援，第一胎可一次申領200萬韓元，第二胎以上補助今年起從原本的200萬韓元增至300萬韓元，可用於月子中心、育兒用品、醫療費及餐飲花費。

父母津貼是在孩子0到1歲間發放，從0歲每月70萬、1歲每月35萬韓元，增至0歲每月100萬、1歲每月50萬韓元，共計可領1800萬韓元；兒童津貼則是在孩子0到7歲間每月發放的10萬韓元現金補助，累計8年間可領960萬韓元。

也就是說，韓國新手爸媽今年若迎來第一個孩子，8年內至少可獲2960萬韓元補助；若小孩上幼兒園等，依教育機構及家庭狀況不同，還能另外申請養育補助等津貼。

根據規定，這些津貼必須由當事人申請後才會發放，父母津貼必須在孩子出生後60天內申請，才能拿到包含出生當月份的全額津貼，超過60天後僅能從申請當月開始請領。

韓國專家看好這類實質的經濟補助措施可能為生育率帶來正面影響，但仍認為有必要簡化申請程序。首爾大學經濟學系教授李哲熙（音譯）建議，應多利用網路、橫幅海報宣傳相關訊息，並提供可簡便確認相關政策、提出申請的平台。（編輯：郭中翰）1130122

#生育率
#韓國
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