更多編輯台推薦新聞：
普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

專訪／媽的多重宇宙導演台灣母親：放手讓孩子走自己的路
娛樂

專訪／媽的多重宇宙導演台灣母親：放手讓孩子走自己的路

日本團隊從公鼠細胞創造卵子 成功受精誕生鼠寶寶
科技

日本團隊從公鼠細胞創造卵子 成功受精誕生鼠寶寶

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
獨家／電價審議會明召開 估平均調幅約11%、逾8成住宅凍漲
首頁 / 國際

韓國2022年結婚人數創新低 初婚年齡上升

2023/3/16 16:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾16日綜合外電報導）韓國統計廳今天公布的數據顯示，去年韓國結婚人數創歷史新低，加劇了這個全球生育率最低國家迫在眉睫的人口問題。

法新社報導，根據韓國統計廳公布的數據，去年約有19萬2000對夫妻結婚，為自1970年有紀錄以來結婚人數最少的一年，比10年前的2012年下降40%以上，當年有32萬7000對夫妻結婚。

數據顯示，男性平均初婚年齡為33.7歲，創歷史新高，而女性平均初婚年齡也創下31.3歲的歷史新高。

與10年前相比，男性初婚年齡增加1.6歲，女性初婚年齡則增加1.9歲。去年結婚的夫妻中有將近8成是第一次結婚。

新數據發布的同時，韓國正在努力應對生育率長期下降的問題，去年新生兒人數創有史以來最低的24萬9000人，打破2021年的歷史最低紀錄。

韓國生育率很久以前就低於所謂的人口替代水準，去年女性生育率來到0.78，創歷史新低。

自2006年以來，韓國政府已投入約280兆韓元（新台幣6.5兆元）獎勵生育，但預計到2067年，韓國人口將從目前約5200萬減少到3900萬，屆時人口年齡中位數將為62歲。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1120316

#韓國
#韓國統計廳
#法新社
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族