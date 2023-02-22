韓國出生率再創新低 2022年新生兒數跌破25萬

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（中央社記者廖禹揚首爾22日專電）韓國統計廳最新報告顯示，近年不斷下跌的韓國出生率2022年達到0.78新低，在OECD國家中連續10年吊車尾；結婚登記件數也連續兩年低於20萬件，女性第一胎生育年齡上升至33歲。

韓國統計廳今天發布2022年出生、死亡統計暫定結果及2022年12月人口動向報告，其中2022年新生兒數連續第2年跌破25萬，共計24.9萬名；總和出生率降至0.78新低，代表每千名育齡女性平均只生育0.78名子女，較2021年下降0.3，刷新1970年開始統計以來最低紀錄。

這項結果與統計廳2021年底預期0.77相差不多。統計廳指出，受疫情影響導致結婚登記減少，預期出生率將在2024年跌至0.7，之後觸底反彈。但若負面因素延續，出生率可能在2025年續跌至0.61。

韓國出生率在1974年達3.77，之後波動下降，2016年起連續7年減少，2018年首次降至1以下，至2022年為止，不僅在經濟合作暨發展組織（OECD）國家中穩定排名最後，與OECD國家平均出生率1.59相比甚至不到一半。

以地區區分，首都首爾市出生率0.59最低，其次為釜山0.72及仁川0.75，出生率最高行政區則是達到1.12的世宗市。

韓國政府近年雖持續就鼓勵生育政策投入大筆預算，但在經濟狀況惡化、普遍育兒不友善的環境下收效甚微。年輕世代結婚、生育意願低落，2022年結婚登記件數與出生率同樣創新低，較2021年減少1000件，降至19.2萬件。

統計廳分析，去年第三季、第四季受先前因疫情推遲的結婚登記挹注稍微回升，但在長期減勢下要恢復成長恐怕不容易。

韓國女性第一胎生育年齡也從去年的32.7歲增至33歲，在OECD國家中最高齡，也比平均值29.3歲多出3.7歲。35歲以上高齡產婦占比則較2021年增加0.7個百分點，來到35.7%，較10年前18.7%幾乎倍增，顯示女性晚生育趨勢延續。（編輯：陳惠珍）1120222