越南晉升上億人口大國 第1億公民明年4月報到

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越南是全球第15大人口國，目前有約9900萬人。越南衛生部預計，第1億名公民有望在2023年4月報到。中央社記者陳家倫河內攝 111年12月2日

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（中央社記者陳家倫河內2日專電）越南目前有約9900萬人口，越南衛生部預計，明年4月有望迎接第1億名公民。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南衛生部人口與家庭計劃化總局副局長范武煌（Pham Vu Hoang）表示，越南的第1億名公民可能在明年4月左右出生。

根據人口與家庭計劃化總局，越南每年大約有100萬名新生兒。

范武煌指出：「龐大的人口規模為越南的社會經濟發展帶來許多好處，但挑戰也很多」，當務之急就是青少年與年輕人的計劃生育和健康照護。

越南正值生育年齡的15至49歲女性人口目前有將近2500萬；到了2030年，這一族群將成長至2600萬人，伴隨而來的是對計劃生育的需要，以及降低非預期懷孕而墮胎的比率。

青少年和年輕人對於生殖保健、衛生教育、計劃生育和性安全的需要都是政府面臨的挑戰。

越南有逾9900萬人口，是全球第15大人口國，亞洲第8大人口國，在東南亞則排名第3，次於印尼與菲律賓。

只不過，越南也是全球人口老化最快的國家之一，2011年60歲以上人口占總人口數10%，進入高齡化階段，年輕人晚婚晚育、不婚不育的現象漸漸普遍。

越南政府為了刺激生育率，近年來陸續頒布相關政策與獎金，鼓勵民眾在30歲前結婚並盡早生小孩。（編輯：黃自強）1111202